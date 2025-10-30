Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Segunda edição do evento será neste domingo (2)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:29

Ensaios do Pagod’art serão no próximo 2
Ensaios do Pagod’art serão no próximo 2 Crédito: Divulgação

Antecipando o clima do verão em Salvador, os Ensaios do Pagod’art terão sua segunda edição neste domingo, dia 2 de novembro com um palco montado à beira-mar no Clube Espanhol. Desta vez a festança recebe Tony Salles e Banda Eva para dois shows completos no evento com a cara da Bahia, que começa a partir das 13h e adentra a noite. 

A ideia é justamente celebrar a música baiana e promover encontros marcantes entre artistas que representam diferentes gerações e estilos do pagode e do axé. “Cada convidado traz sua história e sua energia. Ter Tony Salles e Banda Eva com a gente é motivo de alegria e certeza de que essa edição vai ser ainda mais especial”, destaca Flavinho, vocalista do Pagod’art, banda que promove o ensaio. 

Pagod'art, Banda Eva e Tony Salles

Pagodart por Divulgação
Ensaios do Pagod’art serão no próximo 2 por Reprodução
Tony Salles por Divulgação
Tony Salles  por Foto: Tácio Moreira/Divulgação
Banda EVA por Divulgação
Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, será uma das atrações da festa Alô Alô Folia por Divulgação
Banda Eva por Divulgação
Felipe Pezzoni da Banda Eva por Arisson Marinho
1 de 8
Pagodart por Divulgação

LEIA MAIS

Tony Salles é confirmado como atração das Muquiranas no Carnaval de 2026

Ilê Aiyê lança tema do Carnaval 2026 com show no Pelourinho neste sábado (18)

João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

Além do show completo do grupo anfitrião, o público vai poder curtir apresentações de Filhos de Jorge e Uel, nomes que completam o line-up dos Ensaios do Pagod'art, trazendo ainda mais mistura e curtição. 

Os ingressos estão disponíveis no site www.meubilhete.com.

SERVIÇO

Ensaios do Pagod’art

Data: 2 de novembro (domingo)

Local: Clube Espanhol, Salvador (beira-mar)

Atrações: Pagod’art (show completo) + participações especiais de Tony Salles e Banda Eva | Filhos de Jorge | Uel

Horário: a partir das 13h

Leia mais

Imagem - Novo âncora do JN, César Tralli passou por maus bocados no início da carreira

Novo âncora do JN, César Tralli passou por maus bocados no início da carreira

Imagem - Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Inesperado: veja como Leona vai reagir ao ser pedida em casamento em Dona de Mim

Imagem - Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Tags:

Salvador Ensaio Festa

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar

Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar
Imagem - Estela lembra do passado e Candinho vive momento de fé em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (30)

Estela lembra do passado e Candinho vive momento de fé em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada