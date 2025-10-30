ESQUENTE

Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Segunda edição do evento será neste domingo (2)

Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:29

Ensaios do Pagod’art serão no próximo 2 Crédito: Divulgação

Antecipando o clima do verão em Salvador, os Ensaios do Pagod’art terão sua segunda edição neste domingo, dia 2 de novembro com um palco montado à beira-mar no Clube Espanhol. Desta vez a festança recebe Tony Salles e Banda Eva para dois shows completos no evento com a cara da Bahia, que começa a partir das 13h e adentra a noite.

A ideia é justamente celebrar a música baiana e promover encontros marcantes entre artistas que representam diferentes gerações e estilos do pagode e do axé. “Cada convidado traz sua história e sua energia. Ter Tony Salles e Banda Eva com a gente é motivo de alegria e certeza de que essa edição vai ser ainda mais especial”, destaca Flavinho, vocalista do Pagod’art, banda que promove o ensaio.

Pagod'art, Banda Eva e Tony Salles 1 de 8

Além do show completo do grupo anfitrião, o público vai poder curtir apresentações de Filhos de Jorge e Uel, nomes que completam o line-up dos Ensaios do Pagod'art, trazendo ainda mais mistura e curtição.

Os ingressos estão disponíveis no site www.meubilhete.com.

SERVIÇO

Ensaios do Pagod’art

Data: 2 de novembro (domingo)

Local: Clube Espanhol, Salvador (beira-mar)

Atrações: Pagod’art (show completo) + participações especiais de Tony Salles e Banda Eva | Filhos de Jorge | Uel