Ensaios do Pagod’art terão Tony Salles, Banda Eva e mais; veja detalhes

Elis Freire
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:29
Antecipando o clima do verão em Salvador, os Ensaios do Pagod’art terão sua segunda edição neste domingo, dia 2 de novembro com um palco montado à beira-mar no Clube Espanhol. Desta vez a festança recebe Tony Salles e Banda Eva para dois shows completos no evento com a cara da Bahia, que começa a partir das 13h e adentra a noite.
A ideia é justamente celebrar a música baiana e promover encontros marcantes entre artistas que representam diferentes gerações e estilos do pagode e do axé. “Cada convidado traz sua história e sua energia. Ter Tony Salles e Banda Eva com a gente é motivo de alegria e certeza de que essa edição vai ser ainda mais especial”, destaca Flavinho, vocalista do Pagod’art, banda que promove o ensaio.
Pagod'art, Banda Eva e Tony Salles
Além do show completo do grupo anfitrião, o público vai poder curtir apresentações de Filhos de Jorge e Uel, nomes que completam o line-up dos Ensaios do Pagod'art, trazendo ainda mais mistura e curtição.
Os ingressos estão disponíveis no site www.meubilhete.com.
SERVIÇO
Ensaios do Pagod’art
Data: 2 de novembro (domingo)
Local: Clube Espanhol, Salvador (beira-mar)
Atrações: Pagod’art (show completo) + participações especiais de Tony Salles e Banda Eva | Filhos de Jorge | Uel
Horário: a partir das 13h