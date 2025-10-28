Tony Salles é confirmado como atração das Muquiranas no Carnaval de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:25
O Carnaval de Salvador de 2026 promete ser histórico para o bloco As Muquiranas, que celebra 60 anos de alegria na avenida. E a festa já começou com grandes anúncios: o cantor Tony Salles foi confirmado como atração da terça-feira de folia, no Circuito Campo Grande, repetindo o sucesso do último ano.
Esta será a segunda vez consecutiva que Tony comanda o desfile das Muquiranas em carreira solo. Conhecido pela energia contagiante e carisma no palco, o artista promete um repertório cheio de sucessos do pagode baiano e hits que não deixam ninguém parado.
Tony Salles
Além de Tony, o bloco já havia confirmado Xanddy Harmonia para o sábado de Carnaval. A expectativa agora é pelo nome da terceira e última atração, que desfilará na segunda-feira, e deve ser anunciada nos próximos dias pela diretoria do grupo.
Em 2026, o bloco vai para a avenida com o tema “Baile das Princesas – 60 Anos de Alegria”, celebrando seis décadas de irreverência, humor e criatividade. Famoso pelas fantasias exuberantes e pelo clima de diversão sem igual, As Muquiranas seguem como um dos blocos mais tradicionais, levando milhares de foliões às ruas de Salvador.