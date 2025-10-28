NOVIDADE!!!

Tony Salles é confirmado como atração das Muquiranas no Carnaval de 2026

Cantor volta a comandar o bloco na terça-feira de Carnaval

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:25

Tony Salles Crédito: Divulgação

O Carnaval de Salvador de 2026 promete ser histórico para o bloco As Muquiranas, que celebra 60 anos de alegria na avenida. E a festa já começou com grandes anúncios: o cantor Tony Salles foi confirmado como atração da terça-feira de folia, no Circuito Campo Grande, repetindo o sucesso do último ano.

Esta será a segunda vez consecutiva que Tony comanda o desfile das Muquiranas em carreira solo. Conhecido pela energia contagiante e carisma no palco, o artista promete um repertório cheio de sucessos do pagode baiano e hits que não deixam ninguém parado.

Além de Tony, o bloco já havia confirmado Xanddy Harmonia para o sábado de Carnaval. A expectativa agora é pelo nome da terceira e última atração, que desfilará na segunda-feira, e deve ser anunciada nos próximos dias pela diretoria do grupo.