Ex-Malhação cita climão ao tentar cumprimentar Luciano Huck: 'Pediu que eu lavasse a mão antes de encostar nele'

O episódio, segundo ele, ocorreu nos bastidores de uma gravação do Domingão

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:55

Diogo Venturieri
Diogo Venturieri

Durante participação no Sem Filtro Podcast, o ator e criador de conteúdo adulto Diogo Venturieri, de 43 anos, relembrou um encontro constrangedor que viveu com o apresentador Luciano Huck. O episódio, segundo ele, ocorreu nos bastidores de uma gravação do Domingão, em plena pandemia, quando todos já haviam sido testados e vacinados.

Venturieri, que participou de produções como Malhação e das novelas Os Dez Mandamentos e Reis, da Record, contou que tentou cumprimentar Huck, mas foi surpreendido por um pedido inusitado. “Eu cheguei pra cumprimentar ele e ele simplesmente se recusou a apertar minha mão. Pediu que eu lavasse e higienizasse antes de encostar nele. Aquilo me deixou sem reação”, relatou.

O ator afirmou que o comportamento do apresentador o decepcionou. “Sempre admirei o trabalho dele, achava que era um cara acessível, humano. Mas naquele momento vi um comportamento arrogante, que não combinava em nada com o que ele demonstra na TV. Foi constrangedor”, disse.

Venturieri destacou ainda que o episódio o fez repensar a relação de alguns artistas com a fama. “A gente cresce admirando certas figuras públicas e acaba descobrindo, da pior forma, que a imagem pública nem sempre corresponde à realidade. Aquilo me fez repensar o que realmente vale a pena na carreira artística”, concluiu.

O episódio completo do podcast, apresentado por Luiza Ambiel, está disponível no canal Sem Filtro no YouTube.

