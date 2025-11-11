TELEVISÃO

Atriz reclama ao vivo na Globo de falta de trabalho: 'Não me chamam para mais nada'

Neusa Borges fez desabafo durante participação no Encontro com Patrícia Poeta

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:10

Neusa Borges em participação no "Encontro com Patrícia Poeta" Crédito: Reprodução

Neusa Borges aproveitou sua participação ao vivo no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta terça-feira (11), para fazer um desabafo. A atriz de 84 anos lamentou a falta de oportunidades para trabalhar na televisão. Ela acumula 53 anos de carreira na telinha e relembrou seus principais papéis, como Dalva em "O Clone" (2001), Cema em "Caminho das Índias" (2009) e Diva em "Salve Jorge" (2012).

"Fui cantora, bailarina, dançarina e a profissão de atriz foi a mais complicada da minha vida. E ainda é", começou a veterana. "Eu tô com 84 anos, mas como eu gostaria de estar trabalhando. Agora já me aposentaram. Depois de Salve Jorge, me aposentaram. Não me chamam para mais nada. Mas como eu sou uma nêga tinhosa, eu falo 'não vou parar'", completou.

Neusa Borges 1 de 9

A artista contou que, atualmente, tem se dedicado ao cinema. Estou com seis filmes entrando em cartaz. Inclusive, protagonista na Itália. O Brasil não reconhece. Lá está bombando, na Itália. Aqui, eu tive duas notinhas. Uma preta protagonista num filme italiano", reclamou.

"Mas, infelizmente, a gente chega numa certa idade... As pessoas pensam que morreu para tudo. Juro que eu não tenho saco para isso. Eu tenho uma família para sustentar. Se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Eu tenho que trabalhar", seguiu.

O último trabalho da atriz no Grupo Globo foi na série "Cosme e Damião: Quase Santos" (2024), do Globoplay. Ela também foi homenageada com um episódio na série documental "Tributo" na plataforma.