Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz reclama ao vivo na Globo de falta de trabalho: 'Não me chamam para mais nada'

Neusa Borges fez desabafo durante participação no Encontro com Patrícia Poeta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:10

Neusa Borges em participação no
Neusa Borges em participação no "Encontro com Patrícia Poeta" Crédito: Reprodução

Neusa Borges aproveitou sua participação ao vivo no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta terça-feira (11), para fazer um desabafo. A atriz de 84 anos lamentou a falta de oportunidades para trabalhar na televisão. Ela acumula 53 anos de carreira na telinha e relembrou seus principais papéis, como Dalva em "O Clone" (2001), Cema em "Caminho das Índias" (2009) e Diva em "Salve Jorge" (2012).

"Fui cantora, bailarina, dançarina e a profissão de atriz foi a mais complicada da minha vida. E ainda é", começou a veterana. "Eu tô com 84 anos, mas como eu gostaria de estar trabalhando. Agora já me aposentaram. Depois de Salve Jorge, me aposentaram. Não me chamam para mais nada. Mas como eu sou uma nêga tinhosa, eu falo 'não vou parar'", completou.

Neusa Borges

Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Memória Globo
Neusa Borges por Arley Alves/Globo
Neusa Borges por Jorge Baumann/Globo
Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Globo
Neusa Borges em Araguaia, 2010 por Blenda Gomes/Globo
Neusa Borges em Escrava Isaura, 1976 por Acervo/Globo
Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Globo
Neusa Borges em participação no "Encontro com Patrícia Poeta" por Reprodução
Leandro Firmino e Neusa Borges em Falas Negras por Manoella Mello/TV Globo
1 de 9
Neusa Borges por Marcos Serra Lima/Memória Globo

A artista contou que, atualmente, tem se dedicado ao cinema. Estou com seis filmes entrando em cartaz. Inclusive, protagonista na Itália. O Brasil não reconhece. Lá está bombando, na Itália. Aqui, eu tive duas notinhas. Uma preta protagonista num filme italiano", reclamou.

"Mas, infelizmente, a gente chega numa certa idade... As pessoas pensam que morreu para tudo. Juro que eu não tenho saco para isso. Eu tenho uma família para sustentar. Se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Eu tenho que trabalhar", seguiu.

O último trabalho da atriz no Grupo Globo foi na série "Cosme e Damião: Quase Santos" (2024), do Globoplay. Ela também foi homenageada com um episódio na série documental "Tributo" na plataforma.

Leia mais

Imagem - Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace

Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace

Imagem - Nicole Bahls e Alvaro vivem impasse e podem recusar convite para o BBB 26

Nicole Bahls e Alvaro vivem impasse e podem recusar convite para o BBB 26

Imagem - Sarah Poncio e Jonathan Couto viajam juntos para Paris e levantam rumores de reconciliação

Sarah Poncio e Jonathan Couto viajam juntos para Paris e levantam rumores de reconciliação

Tags:

tv Globo Tv Globo Atriz Televisão Neusa Borges

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sorriso Maroto encerra turnê 'As Antigas' com show especial em Salvador

Sorriso Maroto encerra turnê 'As Antigas' com show especial em Salvador
Imagem - Quem é Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa e Boninho que está em centro de polêmica envolvendo os pais

Quem é Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa e Boninho que está em centro de polêmica envolvendo os pais

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
02

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
03

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente
04

O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente