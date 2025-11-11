CONHEÇA

Quem é Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa e Boninho que está em centro de polêmica envolvendo os pais

Socialite acusou o diretor de TV de ser um "péssimo pai"

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:48

Marianna Tamborindeguy é filha de Narcisa e Boninho Crédito: Reprodução

Narcisa Tamborindeguy não poupou críticas ao falar sobre o ex-marido Boninho, com quem foi casada entre 1983 e 1986. Durante entrevista ao programa "De Frente com a Blogueirinha", que foi ao ar na última segunda-feira (10), ela acusou o diretor de TV de não se importar com a filha do casal e ser completamente ausente. Mas, afinal, quem é a herdeira do ex-casal?

Marianna Tamborindeguy tem 38 anos e seguiu um caminho diferente dos pais famosos, longe dos holofotes. Discreta, ela se formou em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 2009, fez mestrado em Psicologia Clínica pela mesma instituição em 2014 e se especializou em Clínica Psicanalítica pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB/UFRJ) em 2012. Hoje, ela atua na área, inclusive, pelo SUS, em uma Casa de Saúde Municipal do Rio de Janeiro.



Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa e Boninho 1 de 9

A dissertação virou livro, batizado de "Por uma negatividade necessária: trauma, repetição e pulsão de morte". A obra foi publicada em 2019, em parceria com a autora, professora e doutora Monah Winograd, também psicanalista, e orientadora de Marianna na PUC-RJ. Na época, teve lançamento em uma livraria tradicional do Rio e contou com a presença dos pais famosos, além de Ana Furtado, atual esposa de Boninho.



"Lançamento do livro da minha 'amada filha'. Incrível, Mari! Que esse seja o primeiro de muitos livros lançados. Obrigada por compartilhar o seu amor e conhecimento. Orgulho da família!", disse Ana Furtado, a madrasta, na ocasião.

Boninho e Narcisa foram casados entre 1983 e 1986. A cerimônia que oficializou a união do então casal foi realizada no Copacabana Palace. Além de Marianna, a socialite é mãe de Catharina Tamborindeguy Johannpeter, de 31 anos, fruto do relacionamento com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

Já Boninho também é pai de outros dois filhos: Pedro Oliveira, de 29 anos, do relacionamento com Kátia D’Ávila; e Isabella Oliveira, de 18, do casamento com Ana Furtado.

Casamento de Narcisa e Boninho 1 de 6

Entenda o caso

Em conversa com Blogueirinha, Narcisa disse que o ex-marido só se importa com a caçula, Isabella, de 18 anos, fruto do atual casamento com Ana Furtado.

"Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina... Deixou ela sem carro, não fez homenagem quando ela entrou para a Kings College University, nem ligou. Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella", desabafou. Ao ser questionada se não gostava mais do ex, a influenciadora disparou: "Não e nunca gostei. Vamos mudar de assunto".

Este não foi o primeiro desabafo dela sobre Boninho. Em setembro de 2022, Narcisa alfinetou o diretor ao dar os parabéns para a filha nas redes sociais. “Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Sorry por ter escolhido errado”, disse. Logo depois, contudo, ela apagou o post.