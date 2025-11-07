DECIDIDO

Ryan conta toda a verdade para Kami e toma decisão drástica em 'Dona de Mim'

O rapper será transparente com amada, mas trará má notícia

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:04

Ryan conta verdade para Kami Crédito: Reprodução

Ryan (L7nnon) finalmente vai se abrir para namorada Kami (Giovanna Lancellotti) em "Dona de Mim" e contar todas as ameaças e situações desesperadores que vem enfrentando. O rapper vai revelar ainda que participou do tiroteio durante a operação policial na Barreira, onde foi visto por visto com uma arma na mão por Marlon (Humberto Morais).

Na trama, a polícia invadirá a comunidade à procura de Dinho, chefe do tráfico local, ainda sem intérprete divulgado. Ameaçado por Vespa (Victor Andrade), Ryan não terá escolha a não ser enfrentar os policias junto com os criminosos. Durante o tiroteio, porém, Marlon reconhecerá o amigo entre os homens armados e o ajudará, mesmo correndo risco o ajuda a fugir, além de conseguir capturar Dinho.

Após a situação, Ryan decide contar tudo à namorada e mãe do seu filho. Sendo totalmente transparente pela primeira vez sobre o crime, ele explica que só participou da ação para proteger o irmão. E aí que o artista anuncia uma decisão drástica que tomou em busca da redenção: se entregar para a polícia.