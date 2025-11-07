Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ryan conta toda a verdade para Kami e toma decisão drástica em 'Dona de Mim'

O rapper será transparente com amada, mas trará má notícia

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:04

Ryan conta verdade para Kami
Ryan conta verdade para Kami Crédito: Reprodução

Ryan (L7nnon) finalmente vai se abrir para namorada Kami (Giovanna Lancellotti) em "Dona de Mim" e contar todas as ameaças e situações desesperadores que vem enfrentando. O rapper vai revelar ainda que participou do tiroteio durante a operação policial na Barreira, onde foi visto por visto com uma arma na mão por Marlon (Humberto Morais).

Na trama, a polícia invadirá a comunidade à procura de Dinho, chefe do tráfico local, ainda sem intérprete divulgado. Ameaçado por Vespa (Victor Andrade), Ryan não terá escolha a não ser enfrentar os policias junto com os criminosos. Durante o tiroteio, porém, Marlon reconhecerá o amigo entre os homens armados e o ajudará, mesmo correndo risco o ajuda a fugir, além de conseguir capturar Dinho. 

Ryan (L7NNON)

Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 6
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução

LEIA MAIS

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Personagem nova chega em Dona de Mim para 'substituir' Leo

Samuel engata novo romance em Dona de Mim após levar pé na bunda de Leona

Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Término, parto em ônibus, armação: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 03/11 a 8/11

Após a situação, Ryan decide contar tudo à namorada e mãe do seu filho. Sendo totalmente transparente pela primeira vez sobre o crime, ele explica que só participou da ação para proteger o irmão. E aí que o artista anuncia uma decisão drástica que tomou em busca da redenção: se entregar para a polícia. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Imagem - Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Imagem - Luiza Possi diz que era viciada em cerveja e parou de beber para salvar casamento

Luiza Possi diz que era viciada em cerveja e parou de beber para salvar casamento

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Situação inesperada vai causar crise de ciúmes em 3 signos nos próximos dias

Situação inesperada vai causar crise de ciúmes em 3 signos nos próximos dias
Imagem - Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias

Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes