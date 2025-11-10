DESMORONOU

Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Nina (Flora Camolese) desconfiará de atitude de Danilo (Felipe Simas)

Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:36

Danilo (Felipe Simas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Mais um relacionamento chegará ao fim em "Dona de Mim", novela da 7 da TV Globo. Nina (Flora Camolese) desconfiará do namorado Danilo (Felipe Simas) após ele ter uma atitude heroica com Filipa (Cláudia Abreu). A jovem verá a situação com ciúmes e entenderá que ele ainda sente algo pela sua mãe e que por isso teria tanta dedicação em ajudá-la.

Danilo já terá descoberto que Filipa está sendo dopada por Jacques e agido para garantir que ela tome os remédios certos. Porém, ela será novamente vítima do próprio namorado, que dará um jeito de trocar as drogas mais uma vez. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (10).

Danilo e Nina em "Dona de Mim" 1 de 4

O vilão vai confiscar os remédios corretos dela, que Danilo havia comprado, e os trocará pelas pílulas sem eficácia para deixar ela desequilibrada, já que sofre om bipolaridade. Afetada pela falta das substância certas, Filipa sofrerá um acidente e será atropelada na trama, mas por sorte Danilo estará por perto para socorrê-la. Ele salvará a vida da personagem de Claudia Abreu, o que vai repercutir na cidade.

Ao ficar sabendo da boa ação, Nina pensará que o namorado ainda tem sentimentos por Filipa (ele foi assumidamente apaixonado por ela nos primeiros capítulos da trama). Ela então, se irritará e terminará o relacionamento com o rapaz. Mesmo ele tentando se reaproximar, Nina não dará mais atenção alguma ao ex-vilão.

Danilo, por sua vez, continuará comprando os remédios certos para a personagem de Cláudia Abreu e se aliará a Leo (Clara Moneke) para garantir que Filipa ficará bem.