Atriz famosa de Stranger Things já se envolveu em escândalo ao furtar objetos em loja de luxo

Artista estava no auge da carreira quando sofreu queda por causa de polêmica

Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:29

Atriz chegou a ser presa Crédito: Divulgação | Netflix

Stranger Things chegou ao fim na última quarta-feira (31), e já deixa saudades aos fãs. A série foi uma das mais comentadas nos últimos tempos, se tornando um fenômeno cultural global. No entanto, talvez o que poucos saibam são algumas polêmicas que rondam a vida dos atores da produção, entre eles, a atriz Winona Ryder que interpreta Joyce Byers, mãe solteira determinada a encontrar o filho desaparecido em uma dimensão desconhecida.

Para muitos fãs, esse é seu papel mais marcante, no entanto, a artista teve a carreira interrompida por causa de um crime cometido. Antes mesmo dos protagonistas da série terem nascido, Ryder já era um dos nomes mais promissores de Hollywood.

O apogeu de Ryder foi interrompido por causa de uma polêmica de 12 de dezembro de 2001. Na época, a atriz entrou em uma loja de luxo em Beverly Hills, nos Estados Unidos, e escondeu vários itens entre seus pertences. Toda ação foi registrada por câmeras de segurança e gerou grande repercussão na mídia.

A atriz foi presa na loja com os braços carregados de sacolas. Depois, foi julgada e condenada por furtar mais de US$ 5.500 em produtos. Ela recebeu três anos de liberdade condicional e precisou pagar US$ 6.355 pelo material roubado. Apesar da pena, o impacto significativo recaiu sobre sua carreira, aos 31 anos.

“Psicologicamente, eu estava em um lugar em que eu simplesmente não queria, eu queria parar. Eu não vou entrar no que aconteceu, mas não foi bem o que as pessoas acharam. E não foi como se tivesse sido o crime do século. Mas isso me permitiu ter um tempo que eu precisava, eu voltei para São Francisco, voltei a fazer coisas. Eu tinha outros interesses”, explicou Ryder à revista Porter.

Após 15 anos depois do incidente, Ryder retornou ao centro das atenções no universo oitocentista em Stranger Things, conquistando uma nova geração de fãs que passou a reconhecê-la pelo papel na saga.

Winona Ryder em 2001 Crédito: Reprodução

Em 1998, Ryder fez sucesso ao integrar o elenco de “Beetlejuice - Os Fantasmas se Divertem” e dois anos depois voltou a brilhar ao lado do diretor Tim Burton em “Edward Mãos de Tesoura” (1990).