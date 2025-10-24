POLÊMICA

Lily Allen detalha fim do casamento com ator de 'Stranger Things' em novo álbum: 'Viciado em sexo'

Após divórcio em 2024, cantora britânica detalha no disco as crises e infidelidades do ex-marido David Harbou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:48

Lily Allen e David Harbour Crédito: Reprodução

Lily Allen retorna ao cenário musical nesta sexta-feira (24) com o lançamento do álbum West End Girl, marcando o fim de um hiato de sete anos. O disco reúne 14 faixas em que a cantora britânica aborda com humor ácido e sinceridade os bastidores do seu conturbado divórcio de David Harbour, ator de Stranger Things, consumado em 2024. A separação ocorreu após Lily descobrir o perfil do marido em um aplicativo de relacionamentos.

Na canção Pussy Palace, a artista desabafa: “Não volte para casa, não quero você na minha cama [...] Eu estou olhando para um viciado em sexo?”, versos que refletem a mágoa pelas traições do ex.

O título do álbum remete à fase em que Lily se dedicou à carreira de atriz no distrito teatral West End, em Londres. Desde 2021, ela participou de peças que renderam reconhecimento crítico, incluindo uma indicação ao Prêmio Olivier de Melhor Atriz. A faixa West End Girl explora a reação de Harbour à ascensão da cantora no teatro: “Eu disse: ‘Ganhei o papel principal em uma peça’ / e foi quando seu comportamento começou a mudar”.

Outras músicas, como Rumminating, Tennis e Madeline, detalham a crise conjugal e sugerem que o relacionamento não-monogâmico que mantinham possuía acordos que não foram respeitados. Em Tennis, Lily questiona: “Eu li a mensagem que você mandou para ela, e agora me arrependo. Se fosse apenas sexo, eu não estaria com inveja. Você não ‘brinca’ mais comigo e quem é Madeline?”

Lily Allen e David Harbour 1 de 8

Na faixa seguinte, a cantora dirige-se à suposta amante: “Eu sei que nada disso é sua culpa, mandar mensagem parece meio agressivo. Vi sua mensagem, foi assim que descobri, me conte a verdade e as motivações dele. Não posso confiar em nada que sai da boca dele. Há quanto tempo isso está acontecendo? É só sexo ou existe emoção?”