Lily Allen conta ter perdido a virgindade aos 12, no Brasil: 'Traumático'

Lily Allen revelou que o seu pai chamou a polícia quando ela perdeu a virgindade aos 12 anos de idade. A cantora contou, durante participação no podcast Life's A Beach, que a situação aconteceu quando ela passou férias e saiu às escondidas para encontrar o namoradinho de então. Na ocasião, ela estava viajando com o pai, o ator Keith Allen, e seu irmão, Alfie. Quando o ator percebeu que ela não estava em casa, pensou que ela tinha desaparecido e rapidamente chamou a polícia.

“Na verdade, eu desaparec, simi. Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil quando eu tinha uns 12 anos. Não estou brincando. Eles pensaram que eu realmente tinha desaparecido. Fui ao quarto de hotel dele e obviamente não voltei para o meu quarto”, contou, ela.

A artista atualmente é casada com David Harbour, astro da série Stranger Things, com quem está desde 2020. Antes dele, ela ficou com Sam Cooper entre 2011 e 2018, com quem teve duas filhas, Ethel e Marnie.