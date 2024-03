CANTORA REVELOU TRAUMAS

'Minhas filhas arruinaram minha carreira', diz Lily Allen

A cantora Lily Allen foi honesta ao falar do impacto que as filhas Ethel Mary, 12, e, Marnie Rose, 10, tiveram em sua carreira. "Arruinaram", revelou em entrevista a Radio Times podcast.

"As minhas filhas arruinaram a minha carreira. Quero dizer, eu amo as duas e elas me completam, mas, em termos de estrelato pop, elas arruinaram tudo. Fico realmente irritada quando as pessoas dizem que você pode ter tudo, porque você não pode", disse ao podcast.

As duas filhas são frutos do casamento da cantora com o empresário Sam Cooper, entre 2011 e 2018. Atualmente, ela está casada com David Harbour, ator de "Stranger Things", com quem formalizou união em 2020.