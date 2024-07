PACK DO PEZINHO

Lily Allen cria perfil no Onlyfans e vende fotos de fetiche dos pés por R$ 57

Na noite da ultima terça-feira, 2, a cantora publicou em seu stories do Instagram um vídeo com o link para o seu perfil de foto dos pés.

A cantora contou em seu podcast Miss Me?, que tudo começou quando ela descobriu que seus pés eram altamente avaliados na internet. "Tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bem raro", disse Lily, referindo-se ao site que avalia pés de pessoas famosas. A cantora revelou que sua manicure sugeriu que ela poderia ganhar dinheiro com isso. "Eu disse: 'não, não'", comentou Lily rindo - mas parece que mudou de ideia.