ACABOU

Chega ao fim relação de Mariana Ximenes com empresário milionário

Os dois estavam juntos há cerca de 1 ano e meio

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:03

Mariana Ximenes Crédito: Reprodução

O namoro da atriz global Mariana Ximenes, de 43 anos, com o empresário Thiago Cordeiro, também de 43, chegou ao fim. Os dois estavam juntos há cerca de um ano e meio. De acordo com o jornal Extra, o casal se separou há cerca de dois meses, mas manteve o término distante dos holofotes.

A relação dos dois foi extremamente discreta, com poucas aparições públicas e registros nas redes sociais. A última foto juntos foi feita durante o carnaval, quando se fantasiaram como os personagens de Betty Faria e Fábio Jr. no filme “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, que morreu em fevereiro deste ano. Após o término, Mariana e Thiago deixaram de se seguir no Instagram.

Mariana Ximenes e Thiago Cardoso 1 de 6