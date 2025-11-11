Acesse sua conta
Chega ao fim relação de Mariana Ximenes com empresário milionário

Os dois estavam juntos há cerca de 1 ano e meio

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:03

Mariana Ximenes
Mariana Ximenes Crédito: Reprodução

O namoro da atriz global Mariana Ximenes, de 43 anos, com o empresário Thiago Cordeiro, também de 43, chegou ao fim. Os dois estavam juntos há cerca de um ano e meio. De acordo com o jornal Extra, o casal se separou há cerca de dois meses, mas manteve o término distante dos holofotes.

A relação dos dois foi extremamente discreta, com poucas aparições públicas e registros nas redes sociais. A última foto juntos foi feita durante o carnaval, quando se fantasiaram como os personagens de Betty Faria e Fábio Jr. no filme “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, que morreu em fevereiro deste ano. Após o término, Mariana e Thiago deixaram de se seguir no Instagram. 

Os dois se conheceram no México, durante um curso imersivo, e assumiram a relação publicamente em setembro do ano passado. Thiago é um empresário milionário do ramo imobiliário. 

