Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ano novo, vida nova! As 6 dicas infalíveis para ter mais saúde e qualidade de vida

Especialista revela por que começar devagar ajuda a manter a rotina ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:00

Constância e atenção ao corpo são aliados da saúde física e vascular
Constância e atenção ao corpo são aliados da saúde física e vascular Crédito: Freepik

A virada do calendário costuma despertar o desejo de mudança. Entre promessas e planos, a prática de exercícios aparece como prioridade, mas o desafio real surge depois que o entusiasmo inicial passa.

Segundo especialistas, a chave não está em treinos intensos, mas em criar uma rotina sustentável. Exercitar-se regularmente ajuda a proteger o sistema cardiovascular e melhora a qualidade de vida.

Praticar exercícios físicos melhora condicionamento e saúde

Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
1 de 5
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik

A recomendação de órgãos de saúde é clara: manter o corpo em movimento reduz riscos de doenças. Ainda assim, a falta de planejamento e o excesso de cobrança fazem muitos desistirem antes de criar o hábito.

Resultados vêm com frequência, não com pressa

A ideia de que é preciso ir ao limite pode atrapalhar. Para o cirurgião vascular Gustavo Solano, o que faz diferença é manter a regularidade. “O que traz ganhos reais, do ponto de vista clínico e médico, é a constância”, explica, em entrevista ao portal Cidade Verde.

Com o tempo, os efeitos positivos se acumulam. O fortalecimento do coração, a melhora da circulação e os benefícios para a saúde mental tornam a prática parte do cuidado diário.

Por isso, começar com intensidade moderada é estratégico. Uma rotina possível evita frustrações iniciais e aumenta as chances de manter o compromisso ao longo do ano.

Planejamento reduz riscos e abandono

Um dos pontos mais importantes é evoluir aos poucos. A recomendação é aumentar o volume de treino gradualmente, respeitando os limites do corpo e evitando sobrecargas.

Registrar o processo também ajuda a manter o foco. Anotar tempo de atividade e percepção de esforço permite visualizar avanços que, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia.

Além disso, estabelecer metas mínimas torna o objetivo mais concreto. A orientação é somar 150 minutos semanais de exercícios moderados, com reforço de treino de força duas vezes por semana.

Leia mais

Imagem - A única fruta atestada pela União Europeia e o Reino Unido que turbina o metabolismo

A única fruta atestada pela União Europeia e o Reino Unido que turbina o metabolismo

Imagem - Adeus ao ar condicionado na fachada dos apartamentos: veja o que diz decisão

Adeus ao ar condicionado na fachada dos apartamentos: veja o que diz decisão

Imagem - Evite comer estes 7 peixes: parecem saudáveis, mas são um perigo para sua família

Evite comer estes 7 peixes: parecem saudáveis, mas são um perigo para sua família

Prazer e descanso fazem parte do treino

Escolher uma atividade que gere satisfação é essencial. Quando o exercício combina com a rotina e pode ser compartilhado, ele se torna mais fácil de manter.

Ouvir o corpo é outro passo importante. Dor persistente e fadiga excessiva indicam a necessidade de pausa. O descanso adequado ajuda na recuperação e previne lesões.

Para quem está retomando após um período parado, o cuidado deve ser redobrado. “Esse impulso de querer retornar ao ponto de condicionamento anterior gera consequências como dor muscular tardia e queda na motivação”, alerta Solano.

Cuidar das pernas também é saúde

O movimento regular favorece a circulação sanguínea. A panturrilha funciona como um “coração periférico”, auxiliando o retorno do sangue e reduzindo o inchaço nas pernas.

Nesse contexto, as meias de compressão esportiva podem ser aliadas. Elas ajudam no retorno venoso, diminuem a sensação de peso e contribuem para uma recuperação mais eficiente.

“Para esses iniciantes, o conforto e a sensação de suporte são fatores principais para manter o hábito”, conclui o médico. Pequenos cuidados fazem diferença na continuidade.

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026