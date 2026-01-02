METAS

Ano novo, vida nova! As 6 dicas infalíveis para ter mais saúde e qualidade de vida

Especialista revela por que começar devagar ajuda a manter a rotina ao longo do ano

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:00

Constância e atenção ao corpo são aliados da saúde física e vascular Crédito: Freepik

A virada do calendário costuma despertar o desejo de mudança. Entre promessas e planos, a prática de exercícios aparece como prioridade, mas o desafio real surge depois que o entusiasmo inicial passa.

Segundo especialistas, a chave não está em treinos intensos, mas em criar uma rotina sustentável. Exercitar-se regularmente ajuda a proteger o sistema cardiovascular e melhora a qualidade de vida.

A recomendação de órgãos de saúde é clara: manter o corpo em movimento reduz riscos de doenças. Ainda assim, a falta de planejamento e o excesso de cobrança fazem muitos desistirem antes de criar o hábito.

Resultados vêm com frequência, não com pressa

A ideia de que é preciso ir ao limite pode atrapalhar. Para o cirurgião vascular Gustavo Solano, o que faz diferença é manter a regularidade. “O que traz ganhos reais, do ponto de vista clínico e médico, é a constância”, explica, em entrevista ao portal Cidade Verde.

Com o tempo, os efeitos positivos se acumulam. O fortalecimento do coração, a melhora da circulação e os benefícios para a saúde mental tornam a prática parte do cuidado diário.

Por isso, começar com intensidade moderada é estratégico. Uma rotina possível evita frustrações iniciais e aumenta as chances de manter o compromisso ao longo do ano.

Planejamento reduz riscos e abandono

Um dos pontos mais importantes é evoluir aos poucos. A recomendação é aumentar o volume de treino gradualmente, respeitando os limites do corpo e evitando sobrecargas.

Registrar o processo também ajuda a manter o foco. Anotar tempo de atividade e percepção de esforço permite visualizar avanços que, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia.

Além disso, estabelecer metas mínimas torna o objetivo mais concreto. A orientação é somar 150 minutos semanais de exercícios moderados, com reforço de treino de força duas vezes por semana.

Prazer e descanso fazem parte do treino

Escolher uma atividade que gere satisfação é essencial. Quando o exercício combina com a rotina e pode ser compartilhado, ele se torna mais fácil de manter.

Ouvir o corpo é outro passo importante. Dor persistente e fadiga excessiva indicam a necessidade de pausa. O descanso adequado ajuda na recuperação e previne lesões.

Para quem está retomando após um período parado, o cuidado deve ser redobrado. “Esse impulso de querer retornar ao ponto de condicionamento anterior gera consequências como dor muscular tardia e queda na motivação”, alerta Solano.

Cuidar das pernas também é saúde

O movimento regular favorece a circulação sanguínea. A panturrilha funciona como um “coração periférico”, auxiliando o retorno do sangue e reduzindo o inchaço nas pernas.

Nesse contexto, as meias de compressão esportiva podem ser aliadas. Elas ajudam no retorno venoso, diminuem a sensação de peso e contribuem para uma recuperação mais eficiente.