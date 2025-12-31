CONDOMÍNIO

Adeus ao ar condicionado na fachada dos apartamentos: veja o que diz decisão

Uso do equipamento é permitido, mas a forma de instalar depende de regras coletivas e da legislação civil

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:00

A fachada do prédio é área comum e não pode ser alterada sem autorização Crédito: Freepik

O calor cada vez mais intenso nas cidades fez do ar-condicionado um item quase indispensável dentro dos apartamentos. No entanto, quando o assunto é a instalação do aparelho na parte externa do prédio, surgem dúvidas, conflitos e até notificações do condomínio.

Muita gente acredita que existe uma proibição direta do governo contra o ar-condicionado nas fachadas, mas isso não é verdade. O que realmente determina se a instalação é permitida são as normas do Código Civil, a convenção do condomínio e, em alguns casos, leis municipais específicas.

Pela legislação brasileira, a fachada do edifício é considerada um bem coletivo. Mesmo que o equipamento atenda apenas um apartamento, qualquer alteração visível do lado externo precisa seguir regras aprovadas pelos moradores.

A colocação de condensadoras, suportes metálicos ou tubulações pode interferir na estética do prédio, causar ruídos, vazamentos de água e até comprometer a estrutura. Por isso, mudanças desse tipo costumam exigir aprovação em assembleia, conforme o quórum previsto na convenção.

Instalar sem permissão pode gerar multa e até retirada do aparelho

Quando a instalação é feita sem autorização, o condomínio pode agir. Advertências, multas e a exigência de remoção do equipamento estão entre as medidas mais comuns.

Essas penalidades não se referem ao uso do ar-condicionado, mas à modificação irregular de uma área comum. Cabe ao síndico fiscalizar e garantir que as regras sejam cumpridas para preservar o prédio e evitar conflitos entre moradores.

O condomínio pode impedir o uso do ar-condicionado?

Não pode. O morador tem direito de usar o ar-condicionado dentro da sua unidade. O que o condomínio pode regulamentar é onde e como a parte externa do sistema será instalada.

É comum que prédios permitam a instalação apenas em locais específicos, como áreas técnicas, varandas fechadas, pátios internos ou pontos já previstos no projeto original do edifício.

Como evitar problemas na hora de instalar o equipamento

Antes de fechar a compra, o primeiro passo é consultar a convenção do condomínio e o regimento interno. Esses documentos deixam claro o que é permitido e quais autorizações são necessárias.

Também vale contratar um profissional capacitado, que saiba indicar soluções compatíveis com as regras do prédio. Em alguns casos, submeter o projeto à assembleia evita dores de cabeça futuras e garante respaldo legal.

Opções para climatizar sem alterar a fachada

Quem não pode instalar condensadora na parte externa ainda tem alternativas. Modelos portáteis, sistemas pensados para áreas internas autorizadas e infraestruturas já existentes no prédio são algumas opções viáveis.

Prédios mais novos, inclusive, já costumam ser projetados com espaços próprios para ar-condicionado, justamente para evitar alterações visuais.

Cuidar da fachada também valoriza o imóvel

Manter a fachada intacta ajuda a preservar o padrão arquitetônico do edifício, reduz conflitos e contribui para a valorização dos apartamentos.