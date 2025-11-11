FAMOSOS

IA desmascara influenciadora apontada como 'mulher fitness perfeita'

Janaína Prazeres revelou que ficou seis meses sem sexo para melhorar a pele

Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:52

Janaína Prazeres Crédito: Reprodução

A influenciadora e modelo Janaína Prazeres, de 37 anos, conhecida por representar o corpo mais próximo da perfeição segundo um algoritmo de inteligência artificial, abriu o jogo sobre uma experiência inusitada. Em busca de bem-estar e equilíbrio, ela contou ter ficado seis meses sem fazer sexo acreditando que a pausa ajudaria a melhorar a pele e a equilibrar os hormônios.

A decisão surgiu em uma fase em que Janaína intensificava os cuidados com o corpo e a mente. “Eu sempre li muito sobre estética, sono e alimentação. Comecei a ver relatos que ligavam abstinência a benefícios para a pele e resolvi testar. Achei que seria o meu detox de beleza”, contou.

Durante o período, ela manteve uma rotina ainda mais rigorosa, com treinos diários, sono regulado e alimentação controlada. Mesmo assim, percebeu que o resultado não correspondia às expectativas. “No início eu estava empolgada, me sentindo no controle. Depois percebi que estava obcecada por perfeição, tentando encontrar solução estética para tudo”, afirmou.

A virada veio quando Janaína começou a usar um aplicativo de inteligência artificial voltado à saúde e ao bem-estar. O sistema cruzou informações sobre sono, hidratação e níveis hormonais, concluindo que a abstinência sexual não tinha relação direta com a aparência da pele. “A IA basicamente me mostrou que era tudo psicológico. O que realmente faz diferença é descansar, se alimentar bem e manter a mente leve”, explicou.

Hoje, ela encara o episódio com leveza e autocrítica. “Achei que estava sendo disciplinada, mas na verdade estava sendo rígida demais comigo mesma. Aprendi que autocuidado é sobre equilíbrio, não sobre controle”, disse.