Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Jornalista contou que precisou voltar ao hospital horas após a alta e promete expor o caso “por mim e por todas as mulheres que já passaram por isso”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:32

Pauliane Araújo
Pauliane Araújo Crédito: Reprodução

A jornalista baiana Pauliane Araújo fez um desabafo nas redes sociais ao relatar ter sido vítima de violência obstétrica durante o parto da primeira filha, Maria Helena, nascida no último dia 5 de novembro. Nos stories do Instagram, ela contou que viveu complicações graves após a alta médica e precisou ser levada de volta ao centro cirúrgico.

“Ando sumida porque passei por experiências que nunca vou conseguir mensurar. Vivi o melhor momento de minha vida com o parto de Maria Helena. E no dia da alta, saí pela manhã do hospital, bem, e dei reentrada à noite com um sangramento uterino e na laceração que me levou ao centro cirúrgico”, escreveu.

Segundo Pauliane, o episódio foi um divisor de águas. “O Deus que eu venero me tirou de lá e me fez ter mais um testemunho pra gritar que Ele existe. Agora está tudo bem. Mas eu preciso me recuperar emocionalmente deste episódio.”

Em outro trecho, a jornalista revelou ter identificado o que chamou de violência obstétrica dentro da própria instituição onde foi atendida. “Nele também conheci a violência obstétrica dentro da instituição onde vivi poucas horas antes o maior acolhimento hospitalar da vida. Eu tô me recuperando emocionalmente disso e estou, acima de tudo, curtindo a minha família, minha filha lindaaaaa, mais linda do que imaginei. Mas eu vou vir contar aqui tudo que aconteceu. Por mim e por todas as mulheres que já passaram por isso.”

Pauliane também fez questão de agradecer à obstetra Bruna, responsável pelo parto e pelo atendimento após as complicações. “Deus coloca anjos na minha vida e @brunaobstetra tem sido mais do que um obstetra. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo que você tem feito por mim e por minha família. Bruna é casa! Ela é gigante. Só um anjo de Deus salva um neném, uma mãe e uma família como ela fez, seguindo a intuição, com serenidade, firmeza, sem tirar a luz e a magia do momento de um parto”, disse.

A jornalista finalizou dizendo que, após se restabelecer, pretende relatar publicamente todos os detalhes do caso “por mim e por todas as mulheres que já passaram por isso”.

Tags:

Gravidez Record Pauliane Araújo

