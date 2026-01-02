'TODO MUNDO NO RIO'

Prefeitura do Rio comenta rumores de shows em Copacabana e cita Ariana Grande e Beyoncé

Interações nas redes sociais aumentam expectativas do público para a próxima atração do projeto Todo Mundo no Rio

A chegada de 2026 reacendeu as apostas sobre quem será a próxima grande estrela a se apresentar na orla de Copacabana. Em meio às especulações, a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a comentar diretamente os pedidos dos fãs nas redes sociais e mencionou nomes como Ariana Grande, Beyoncé e Rihanna, o que aumentou ainda mais a curiosidade do público.

Por meio do perfil oficial no X, a administração municipal respondeu a comentários de internautas que sugeriam possíveis atrações para o palco montado na areia. Ao ser questionada sobre Ariana Grande, a prefeitura tratou de conter o entusiasmo e escreveu “A Glinda está ocupada fazendo filme, poxa!”, em referência à participação da cantora no longa Wicked.

Atualmente envolvida nas gravações do filme, Ariana Grande vive um momento de destaque também na temporada de premiações. Pelo papel da bruxa boa, a artista é cotada para uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e já recebeu uma indicação ao Globo de Ouro 2026.

Outro nome que apareceu com força entre os pedidos foi o de Rihanna. Um internauta afirmou que, para marcar a história, o nome ideal seria o da cantora barbadense. A prefeitura entrou na brincadeira e respondeu “Já pensou que tudo? Ia ter show, cosmético, pijama e criança pra gente tomar conta”.

Rihanna está afastada dos palcos há cerca de dez anos, desde o lançamento do álbum Anti, em 2016. Desde então, ela se dedicou aos negócios do grupo Fenty e à maternidade. A artista é mãe de RZA, de 3 anos, Riot, de 2, e do caçula Rocki Irish, de apenas três meses.

Já sobre a possibilidade de Beyoncé trazer sua turnê country para o Brasil, um usuário comentou que tinha quase certeza de que o nome da cantora já havia sido confirmado. A resposta da prefeitura manteve o mistério ao afirmar que “A Queen B não é de quase certezas”.

O histórico recente mostra que o anúncio oficial costuma acontecer apenas semanas antes do evento. No caso de Lady Gaga, o primeiro sinal público surgiu em 21 de dezembro, quando o subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Castro, afirmou que “depois do Carnaval a Lady Gaga vem aí”. A confirmação oficial do prefeito Eduardo Paes só ocorreu em 12 de fevereiro, pouco mais de dois meses antes do show.