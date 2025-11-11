Acesse sua conta
Luva de Pedreiro intriga web ao anunciar livro 'escrito com as próprias mãos'

Influenciador detalhou o formato da autobiografia que terá até 'tutoriais e emojis'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:35

Luva de Pedreiro está internado em hospital
Luva de Pedreiro está internado em hospital Crédito: Reprodução

O influenciador Luva de Pedreiro fez um anúncio mais do que especial nesta terça-feira (11)! Ele que ficou famoso ao gravar vídeos jogando futebol vai lançar uma autobiografia. Nas redes sociais, Luva detalhou como será o livro e adiantou o que o público vai encontrar na obra intitulada "A História por Trás da Luva".

"Minha tropa, tô lançando um livro escrito por mim mesmo: A História por Trás da Luva. Receba! O livro do Luva de Pedreiro tá sendo lançado em breve. Autor: Luva de Pedreiro mesmo. Escrito com minhas próprias mãos", contou.

O jovem explicou que o livro terá inovações e será o mais acessível possível. "E pra quem não sabe ler, relaxa, o livro vem com tutorial de leitura e emojis também", afirmou

A notícia do lançamento deixou os fãs intrigados já que Luva de Pedreiro chegou a afirmar, em batalha judicial contra o ex-empresário Allan Jesus, que era analfabeto. O influenciador ainda chegou a garantir, em entrevista ao Fantástico, que assinou o contrato sem saber ler. Já Allan Jesus retrucou Luva de Pedreiro no podcast "Cara a Tapa", do jornalista Rica Perrone, dizendo que o jovem havia estudado e sabia, sim, ler.

Em 2025, Luva de Pedreiro perdeu o processo e foi condenado a pagar multa milionária ao ex-empresário. A Justiça entendeu que Iran Santana Alves, como é o nome de batismo de Luva, tinha equipe jurídica na época da assinatura. 

Tags:

Influenciador

