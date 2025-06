NOVA DERROTA

Justiça mantém multa milionária para Luva de Pedreiro em disputa com ex-empresário

Juiz entendeu que influenciador tinha plena capacidade e amparo de advogados quando assinou contratos

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, sofreu nova derrota na Justiça contra o ex-empresário, Allan Jesus. A 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa do influenciador e manteve a multa rescisória estimada em R$ 6 milhões. >

No pedido, a equipe jurídica de Luva argumentava que a sentença anterior havia determinado a redução da penalidade para 30% do valor original, o que corresponderia a cerca de R$ 1,5 milhão. >

A Justiça, por sua vez, considerou que não houve erro, contradição ou omissão na decisão inicial e reafirmou a validade integral da sentença. Com isso, Iran terá de pagar R$ 3,2 milhões a Allan, além de R$ 120 mil por danos morais e outros valores relacionados a investimentos feitos pelo ex-empresário. >

Na sentença, o juiz Mario Cunha Olinto Filho destacou que o sucesso de Luva nas redes sociais teve participação decisiva da gestão de Allan Jesus. Segundo ele, o influenciador contava com cerca de 285 mil seguidores antes da parceria, número que saltou para 17 milhões após o início do contrato. >

A defesa de Luva alegou que ele não possuía conhecimento técnico suficiente para compreender os termos do contrato e que teria assumido obrigações desproporcionais, sem receber repasses financeiros durante o vínculo. Também foi requerida a suspensão da multa e a devolução dos acessos às redes sociais. >

O juiz, no entanto, reforçou que o contrato foi firmado com o acompanhamento de advogados do influenciador, que, na época, não contestaram o acordo. A equipe de Iran Ferreira ainda pode recorrer da decisão. >