'MEU SOBRENOME TEM JESUS'

Ex-empresário debocha de Luva de Pedreiro após vitória na Justiça: 'Receba'

Influenciador foi condenado a pagar R$ 6 milhões a Allan Jesus

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2025 às 14:26

Allan Jesus ao lado de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro Crédito: Henrique Arcoverde/Divulgação

O empresário Allan Jesus comemorou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (30), a vitória sobre Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, na Justiça. O influenciador perdeu o processo movido por seu ex-agente por quebra contratual e terá que pagar quase R$ 6 milhões, entre multa e danos morais. >

Allan publicou uma mensagem em tom de deboche, ironizando Iran com o bordão 'Receba,' que virou marca do criador de conteúdo digital quando começou a viralizar na internet.>

"Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA!", escreveu.>

Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA! ? pic.twitter.com/dGB9tlYUCb — Allan Jesus (@AllanJesus) April 30, 2025

A sentença foi proferida pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele reconhece que o sucesso e a projeção do influenciador se devem diretamente à intervenção e ao trabalho do ex-empresário, legitimando, portanto, sua participação nos frutos da carreira de Iran.

