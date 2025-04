VEJA A IMAGEM

Absolvido por estupro, Daniel Alves aparece sorridente em foto postada por Joana Sanz: 'Futuro papai'

Grávida, modelo publicou registro nas redes sociais

Joana Sanz surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira (30), ao compartilhar uma foto rara do marido, o ex-jogador Daniel Alves, nas redes sociais. Na imagem, o ex-lateral aparece usando uma camiseta com a estampa "futuro papai". A modelo está esperando seu primeiro filho com o baiano, que recentemente foi absolvido no processo de estupro que enfrentava.>