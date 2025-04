DE VOLTA À JUSTIÇA

Espanhola que acusa Daniel Alves de estupro decide recorrer de anulação de processo

Brasileiro foi absolvido na semana passada após Justiça catalã anular sua condenação

Com os novos recursos, a acusação voltará ao âmbito judicial. O Tribunal Superior de Justiça catalão vai analisar os pedidos. Caso aceitem, o processo irá ao Tribunal Supremo da Espanha, a instância mais alta da Justiça do país europeu.>

Na decisão do TSJC, publicada na última semana, os magistrados se basearam na "insuficiência de provas" para anular a condenação de quatro anos e seis meses, de fevereiro de 2024. "O que foi explicado pela denunciante difere sensivelmente do que aconteceu de acordo com o exame do episódio registrado. A divergência entre o que a queixosa relatou e o que realmente aconteceu compromete seriamente a fiabilidade da sua história", afirmou o Tribunal da Catalunha na decisão.>