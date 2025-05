MULTA E DANOS MORAIS

'Não assine nada antes de ler', diz Luva de Pedreiro após perder processo

Influenciador foi condenado a pagar quase R$ 6 milhões para ex-empresário por quebra contratual

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 15:11

Allan de Jesus ao lado de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro Crédito: Henrique Arcoverde/Divulgação

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, se pronunciou pela primeira vez após sofrer derrota na Justiça para o ex-empresário. O influenciador foi condenado a pagar quase R$ 6 milhões, entre multa e danos morais, a Allan Jesus por quebra contratual.>

"Uma dica!!! Não assine nada antes de ler, você pode estar assinando um contrato com uma multa unilateral de R$ 5 milhões", desabafou. >

Um seguidor questionou o porquê do baiano não ler o documento antes de assiná-lo. "Irmão, você assinou um contrato milionário, o normal é ler mesmo", disse. Iran então afirmou que estavam somente ele e o pai no momento da assinatura dos papéis, e que nenhum dos dois tinha instrução.>

"Eu fiz até o 8° ano do fundamental, tu quer mesmo que eu ou meu pai que é pior que eu (os únicos na sala no momento da assinatura) entenda alguma coisa de um contrato com monte de cláusula?", justificou.>

Por meio de uma nota de seus advogados publicada no Instagram, Luva alega que o "juiz reduziu significativamente os valores pleiteados por Allan Jesus", e que o ex-empresário não obteve integralmente o que requereu na ação.>

A sentença foi proferida pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele reconhece que o sucesso e a projeção do influenciador se devem diretamente à intervenção e ao trabalho do ex-empresário, legitimando, portanto, sua participação nos frutos da carreira de Iran.

