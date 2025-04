RECEBA

Presidente de time na Kings League, Luva de Pedreiro marca gol e time perde

Influenciador fez gol em derrota da sua equipe

O influenciador Luva de Pedreiro marcou um gol na vitória do Dendele contra o Capim FC por 5x3, em jogo válido pela terceira rodada da Kings League Brazil, disputado na Arena Oreo.>

O Dendele ficou na frente do placar em duas oportunidades, mas viu o Capim virar o jogo na metade do segundo tempo quando Luva de Pedreiro marcou gol em pênalti do presidente.>