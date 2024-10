RECEBA!

Luva de Pedreiro vai ganhar documentário: 'Hoje sou o melhor do mundo'

Receba! O influenciador Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, vai ganhar um documentário da Max. O longa irá contar a história do jovem de 22 anos, que viralizou nas redes sociais em 2022 com vídeos jogando futebol em um campo de várzea na Bahia. Nas gravações, ele usa luvas de operário e canta o bordão "RECEBA!".

"Eu me tornei um dos maiores influenciadores de futebol do mundo. Deus mudou minha vida do pouco para o muito [...] E hoje eu sou o melhor do mundo", diz o baiano. Luva tem 21,7 milhões se seguidores no Instagram.