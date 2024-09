AMOR FALOU MAIS ALTO

Távila Gomes reata namoro com Luva de Pedreiro após ser traída durante gravidez

Depois de várias polêmicas em torno do relacionamento e do bebê do casal, parece que o namoro de Távila Gomes e Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, agora está firme e forte. Os dois postaram uma foto juntos nos stories do Instagram na noite da última quarta-feira (4), levantando rumores entre os fãs de uma possível reconciliação.