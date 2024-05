"AMO VOCÊS"

Após afirmar que foi traída, Távila Gomes ganha declaração de Luva de Pedreiro

Bióloga revelou recentemente estar separada do influenciador

Após Távila Gomes afirmar que foi traída a gestação inteira por Luva de Pedreiro e dizer que os dois não estão mais juntos, o influenciador se declarou para a ex e para o filho em uma publicação dela nas redes sociais: "Amo vocês", comentou.

A bióloga deu à luz no início de março ao primeiro filho do influenciador. Os dois são pais de Davi Cristiano Ronaldo, de 2 meses. Nos comentários da postagem de Luva, internautas relembraram que Távila o acusou de traí-la na gravidez.

"Não sei como te deram palco. Tomara que essa moça arrume alguém que preste", "O que uma mulher passa durante a gravidez ela nunca mais esquece, até trair ela com seu filho na barriga você traiu', foram algumas das opiniões de internautas no comentário de Luva.

Távila Gomes deu à luz na cidade de Recife, em Pernambuco, onde vive atualmente com o filho. Em março, ao responder seus seguidores, ela confirmou o fim do relacionamento com Luva de Pedreiro.