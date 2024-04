SEPARADOS

'Traída a gestação inteira', diz Távila Gomes sobre fim de relacionamento com Luva de Pedreiro

A criadora de conteúdo Távila Gomes confirmou o fim da relação com o baiano Luva de Pedreiro e revelou que o influenciador a traía durante a gestação. A mulher e o influenciador digital são pais de Davi Cristiano Ronaldo, nascido há cerca de um mês. As informações são do g1.