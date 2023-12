Após rumores de separação, Luva de Pedreiro aparece beijando barriga de namorada grávida

O influenciador digital baiano Luva de Pedreiro postou um vídeo, nesta sexta-feira (22), no qual aparece beijando a barriga da namorada Távila Gomes, que está no último trimestre de gravidez. O vídeo já foi apagado das redes sociais. A publicação foi feita em meio a rumores de que o casal havia se separado.



Na gravação, é possível ver Iran Ferreira beijando e acariciando a barriga da companheira, enquanto fala para o filho. "Não liga para o que o povo tá falando, viu filho, Cristiano Ronaldo Júnior? O seu pai é o melhor do mundo", disse o baiano.