Após rumores de término, Luva de Pedreiro e Távila Gomes viajam para Barcelona

Está tudo bem entre Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e sua namorada Távila Gomes. Após falar que é 'inamorável' e iniciar rumores de que teria terminado o namoro, o influencer baiano viajou ao lado de sua amada para Barcelona, na Espanha.



O casal, que espera o primeiro filho, postaram um retrato onde aparecem abraçados na metrópole catalã.



Recentemente, o influenciador indicou um possível término com a namorada, que está grávida de cerca de quatro meses. No vídeo, publicado no último domingo, 17, Luva disse "que não teria jeito, ia ter que pagar pensão". Luva chegou a dizer que é "inamorável", aumentando os rumores de separação. Logo após, os dois negaram que o relacionamento tivesse acabado.