Luva de Pedreiro desmente paternidade pela segunda vez: 'Era onda'

O influenciador digital Luva de Pedreiro desmentiu, através de comentários em um post no Instagram, a chegada de um novo filho, que seria o segundo do rapaz. Em uma live realizada em seu perfil, Luva sugeriu que uma nova criança estaria a caminho, sem mencionar quem seria a mãe.

"E o Messi está vindo aí, eu vou abrir o jogo para todo mundo em breve", contou luva de pedreiro durante live com o influenciador Jon Vlogs. "Calma aí, oxe. O Messi está vindo aí?", questionou Jon, surpreso com a revelação. "É assim mesmo, né?", respondeu Luva.

Em março de 2023, a então companheira do influenciador, a bióloga Tavila Gomes, deu a luz a Davi Cristiano Ronaldo, primeiro filho do casal. Nos últimas semanas, a mãe de Davi revelou que foi taída pelo influenciador durante seu período de gestação e que o casal estava separado após a descoberta, confirmando o fim do relacionamento com Luva de Pedreiro.