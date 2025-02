ENTENDA O CASO

Luva de Pedreiro mentiu sobre milhões guardados; contas aparecem com apenas R$ 65

Influenciador pediu o desbloqueio de contas bloqueadas em processo e Justiça encontrou valor muito inferior ao declarado

A Justiça descobriu que o influenciador Luva de Pedreiro mentiu sobre o montante que teria guardado em contas bloqueadas. Alvo de um processo de R$ 5,2 milhões movido pela seu antigo empresário Allan Jesus, o jovem alegava ter esse valor bloqueado em 16 contas bancárias e pediu acesso à parte do dinheiro. Porém, ao ter o sigilo rompido pela Justiça, as autoridades descobriram que todas as contas juntas apenas R$ 65. >