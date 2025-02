FUTURO DR. DAVI

Veja como foi o primeiro dia de aula de Davi Brito na faculdade de Direito

Ex-BBB compartilhou detalhes das aulas em faculdade particular nesta terça (25)

Davi Brito usou suas redes sociais para mostrar como tem sido o processo para se tornar “doutor”, mas no Direito. O ex-BBB exibiu registros de seu primeiro dia de aula em faculdade particular e comemorou a conquista >

“Avisa lá pra moça do limão que o filho dela vai ser Dr. com certeza”, escreveu ele nas legendas das fotos.>

Nas imagens ele aparece posando dentro da sala de aula, escrevendo em um caderno, além de mostrar sua ida e volta para casa, com direito a um close ao lado do carrão que possui na garagem.>

Preparação para faculdade

Recentemente, Davi mostrou todo o material escolar para as aulas e revelou que elas iriam começar no dia 24 de fevereiro.“Fala, galerinha! A ansiedade já está batendo na porta. Hoje, logo cedo, comprei todo o meu material para começar as aulas com o pé direito. Vocês estão prontos para ver o doutor Davi?”, disse o ex-brother.>