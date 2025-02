AUTOACEITAÇÃO AOS 47

Madrinha de bateria posa nua pela 1ª vez: 'Só tinha ficado na frente do meu marido'

Carmen Reis da Acadêmicos do Tatuapé quer inspirar outras mulheres ao mostrar ‘beleza real’

Elis Freire

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 09:10

Carmen Reis em ensaio nua Crédito: Jeff Porto | CO Assessoria

Para celebrar a chegada do Carnaval 2025, a madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, Carmen Reis resolveu se mostrar do jeito que veio ao mundo. A sambista posou nua pela primeira vez aos 47 anos de idade, em um manifesto pela autoaceitação e contra o etarismo no samba. >

“Quero que outras mulheres se sintam livres para serem quem são, sem a pressão de um padrão inalcançável, e achei que o Carnaval era a época perfeita para mostrar isso. Até hoje, só tinha ficado nua na frente do meu marido", afirmou em entrevista a Quem. >

No segundo ano como madrinha dos ritmistas da escola, Carmem refletiu sobre a sua trajetória de aceitação do seu corpo fora do padrão. "Pensei em desistir. As cobranças para ter um corpo perfeito eram imensas, e eu já não me sentia feliz tentando atender a todas essas expectativas”, desabafou à revista. >

A madrinha de bateria revelou ainda que investiu cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos, sendo mais de R$ 120 mil apenas no bumbum. “Fiquei frustrada com o resultado. Não me reconhecia mais no espelho. Decidi reverter a harmonização facial, o preenchimento labial e o glúteo. Agora, penso em retirar as próteses de silicone, mas quero fazer isso no meu tempo... Pela primeira vez, me sinto eu mesma. Quero mostrar que a beleza real também tem espaço no Carnaval”, ressaltou Carmem.>

Veja imagens:>

Carmen Reis Crédito: : Jeff Porto | CO Assessoria