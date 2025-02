BBB 25

Diogo vai para cima de Vinicius em briga no Sincerão e Tadeu interfere

O baiano confrontou o ator com muito deboche sobre relação com Aline e o clima esquentou

Elis Freire

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 08:32

Vinicius afirmou que a máscara de Diogo vai cair Crédito: Reprodução / TV Globo

Vinícius confrontou Diogo Almeida e a situação ficou quente! Durante o Sincerão do BBB 25 da noite desta segunda-feira (24), o baiano apontou o ator como “covarde” na dinâmica do reality e a discussão pegou fogo madrugada adentro. O brother defendeu Aline Patriarca e deixou claro que lembra das situações de desrespeito de Diogo com a amiga. >

Ele reforçou que não tem a memória curta e chegou a afirmar que a máscara do ator estava caindo. “Muitos têm memória curta, mas a minha não é. Há situações que aconteceram, que você não agiu da forma correta, porque, independente de tudo, a Aline sempre esteve do seu lado. Então é muito importante que, ao invés de apontar Vitória como ingrata, se coloque no seu lugar também e busque na memória quem esteve do seu lado”, confrontou o ator.>

“Enquanto muita gente pode estar aí pensando muita coisa, sua máscara tá caindo, inclusive derrete muitas vezes nas festas!”, debochou o produtor de eventos.>

SOCORRO É O VINICIUS DESTRUIU O DIOGO!!!!!!!!!!!!!



TÔ COM VOCÊ ATÉ O FIM, VINICIUS!!!!!! TOTALMENTE LENDÁRIO! #BBB25 pic.twitter.com/MEPxJzanuL — thiago (@httpsrealitys) February 25, 2025

A acusação de Vinícius foi bem avaliada pelo trio de jurados da dinâmica, que na noite desta segunda (24) foi formado pelos ex BBB’s Naiara Azevedo, Ana Paula Renault e Ricardo Alface. Diogo Almeida recebeu uma bomba de fumaça colorida e respondeu Vinícius ao sair da punição.>

“Por que você não foi mais claro?”, questionou o ator. “Eu não quero. Quando sair você pesquisa”, rebateu Vinícius. “Você podia. Aqui é um jogo”, insistiu Diogo. “Se quiser ficar aí se posicionando, com sua cara tremendo, vai tremer com outro! Pegue sua visão!”, debochou o baiano, com raiva.>

A briga continuou com Diogo insistindo que Vinícius não foi claro e deveria ter explicitado quando ele falhou com Aline. “Você não está sendo claro”, repetiu o ator. “O Brasil tá vendo porque aqui tem câmera, viu, vai fazer seu teatro quando você sair daqui! Vai fazer participação em novela”, garantiu Vinícius.>

O VINICIUS É HOMEM PRA CARALHO, PEITOU O DIOGO PRA DEFENDER A ALINE #Sincerão #BBB25 #ForaDiogo pic.twitter.com/sFYF6Aj8kp — Portal Ypis (@ypisportal) February 25, 2025