Luva de Pedreiro recebe alta do hospital e agradece ajoelhado: 'Receba'

Influenciador baiano ficou um dia internado para uma avaliação clínica e realização de exames

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:28

Luva de Pedreiro está internado em hospital
Luva de Pedreiro está internado em hospital Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Iran de Santana Alves, o Luva de Pedreiro, recebeu alta médica na noite desta quarta-feira (13). Em suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo em que levanta da cama do hospital e faz o sinal da cruz, dizendo "Graças a Deus, pai. Obrigado, meu Deus", e o famoso "Receba", bordão que o tornou conhecido nacionalmente.

Luva de Pedreiro deu entrada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, na manhã de terça-feira (12), com sintomas de braquicardia - quando o coração bate em um ritmo lento. Segundo a unidade hospitalar, o baiano passou por uma avaliação clínica e uma bateria de exames, mas a equipe médica não identificou qualquer alteração relevante.

Baiano de Quijingue, no nordeste baiano, Luva se mudou de Recife (PE) para João Pessoa (PB), onde mora atualmente com a companheira Távila Gomes e o filho, Davi. A paraibana Távila conheceu o influenciador em 2022. No ano seguinte, os dois anunciaram a gravidez. O casal chegou a se separar, mas reatou o relacionamento e decidiu morar em um condomínio da capital paraibana.

Após a internação, Távila Gomes foi às redes sociais para tranquilizar os fãs e atualizar o quadro de saúde do influenciador. "Iran está internado, mas está bem, já fez exames e tá tudo ok, logo, logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu ela no Instagram.

Em abril deste ano, o influenciador foi notícia novamente ao ser condenado a pagar quase R$ 6 milhões ao ex-empresário Allan Jesus por quebra contratual. O baiano terá de arcar com multa pela rescisão contratual, com juros e correção monetária, no valor atualizado de R$ 5.052.986,43. Também vai ter de reembolsar integralmente todos os valores comprovadamente investidos em sua carreira, bem como na sua própria subsistência e a de seus familiares, e indenizar Allan e sua empresa, a ASJ Consultoria, a título de danos morais, em razão dos prejuízos e danos causados à imagem deles, em um total de R$ 5.558.285,07.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Luva de Pedreiro tem redução na frequência cardíaca, mostra boletim de hospital

Luva de Pedreiro é internado em hospital da Paraíba

