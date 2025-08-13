Acesse sua conta
Luva de Pedreiro tem redução na frequência cardíaca, mostra boletim de hospital

Influenciador não tem previsão de alta, mas quadro é estável

  Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:37

O influenciador digital Luva de Pedreiro foi diagnosticado com uma leve redução na frequência cardíaca, segundo boletim do Hospital Nossa Senhora das Neves, na Paraíba, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde terça-feira (12)

Segundo a unidade hospitalar, o baiano passou por uma avaliação clínica e uma bateria de exames, mas a equipe médica não identificou qualquer alteração relevante, exceto a condição no coração. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento.

O jovem de 23 anos passa por um quadro de braquicardia, que implica uma frequência cardíaca mais lenta que o normal. Neste caso, o coração bate a menos de 60 vezes por minuto. A causa do estado de saúde ainda não foi divulgado. 

A condição pode ser normal em algumas situações, como em atletas, mas também pode indicar problemas de saúde, especialmente se causar dor no peito ou falta de ar. Os sintomas podem incluir ainda cansaço excessivo, fraqueza, tontura e até desmaios.

A esposa do influenciador, Távila Gomes, foi às redes sociais para tranquilizar os fãs e atualizar o quadro de saúde. "Iran está internado, mas está bem, já fez exames e tá tudo ok, logo, logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu nos stories do Instagram.

"Em breve volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos e fãs. Deus está cuidando e protegendo", acrescentou. 

Luva de Pedreiro, que é baiano de Quijingue, no nordeste baiano, se mudou de Recife para João Pessoa, onde mora atualmente com a companheira Távila Gomes e o filho, Davi. A paraibana Távila conheceu o influenciador em 2022. No ano seguinte, os dois anunciaram a gravidez. Após uma separação, o casal reatou o relacionamento e decidiu morar em um condomínio da capital paraibana.

