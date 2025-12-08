Acesse sua conta
Repórter é agredida ao vivo por torcedor após jogo

Homem atinge a mão da profissional, derrubando seu microfone durante uma transmissão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:45

Aline Gomes foi agredida por um torcedor
Aline Gomes foi agredida por um torcedor Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma repórter foi agredida durante a cobertura da partida entre Santos e Cruzeiro neste domingo (7). Aline Gomes estava apresentando uma transmissão ao vivo na Cazé TV, mostrando o momento após a vitória por 3 a 0 do Peixe, quando ocorria uma confusão envolvendo torcedores no entorno da Vila Belmiro. Enquanto falava, um torcedor passou correndo e atingiu a mão da repórter, derrubando seu microfone.

“É um absurdo presenciarmos tamanho desrespeito como o deste vídeo, em volta da Vila Belmiro. Em um dia que era para ser focado no futebol, vivenciamos cenas deploráveis como essa. Triste demais”, escreveu a produção do programa em uma publicação nas redes sociais.

Aline Gomes por Reprodução/ Redes sociais

Em seu perfil, Aline contou que chegou a se afastar do epicentro da confusão para iniciar a transmissão. Ainda assim, o torcedor a agrediu violentamente, derrubou seu instrumento de trabalho e, como consequência, acabou puxando o ponto eletrônico intra-auricular de sua orelha, que já estava sensibilizada devido a um processo pós-operatório.

“Eu não consegui entender por que ele agiu daquela forma, mas foi muito pesado para mim. Nunca passei por isso na Vila Belmiro ou trabalhando, então foi muito chocante. Tive uma crise de ansiedade muito intensa depois”, desabafou. “Eu acho que foi muito covarde da parte dele”, disse.

Ela afirmou que recebeu amparo da Cazé TV. Além disso, o Santos também entrou em contato para oferecer suporte à profissional.

