'Dedo pendurado': Amanda explica acidente da sua filha com Neymar

Helena precisou passar por cirurgia há pouco mais de 10 dias

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:59

Amanda Kimberly e Helena
Amanda Kimberly e Helena Crédito: Reprodução

A influenciadora Amanda Kimberlly veio à público explicar o motivo da sua filha com o jogador Neymar, Helena, de apenas 1 ano, ter passado por uma cirurgia de emergência há cerca de dez dias. Ela narrou como aconteceu um grave acidente doméstico com a pequena que acabou "partindo o dedo dela 90% no meio". O episódio ocorreu no último dia 31 de outubro.

No momento as duas estavam juntas no banheiro. “Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro, e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio”, explicou. 

Amanda Kimberly e Helena

Relato sobre acidente de Helena por Reprodução
Relato sobre acidente de Helena por Reprodução
Relato sobre acidente de Helena por Reprodução
Amanda Kimberly e Helena por Reprodução
Amanda Kimberly e Helena por Reprodução
Amanda Kimberly e Helena por Reprodução
Amanda Kimberly e Helena por Reprodução
Amanda Kimberly e Helena por Reprodução
Amanda Kimberly e Helena por Reprodução

Relato sobre acidente de Helena por Reprodução

Amanda relatou a tensão de mãe ao ver a ferida. “Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida”, desabafou. 

Helena foi levada inicialmente a uma unidade de saúde próxima à residência da família, mas precisou ser transferida para outro hospital, para realização do procedimento cirúrgico. Tudo ocorreu como o esperado e a pequena está se recuperando bem, garantiu a influenciadora: “Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos”.

Atenção

Por fim, Amanda aproveitar para deixar um alerta aos seguidores sobre a possibilidade de acidentes domésticos. “Situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar é mais comum do que parece”, finalizou. 

Tags:

Neymar Amanda Kimberlly

