Luana Piovani manda indireta e expõe 'calote' de Neymar em parto do filho

Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:18
A treta entre Luana Piovani e Neymar ganhou mais um capítulo. A atriz compartilhou, nos Stories do Instagram, uma mensagem de uma seguidora que se diz enfermeira e que revelava um 'calote' envolvendo o jogador. Segundo a mulher, o atleta do Santos não teria pago o médico que fez o parto de Davi Lucca, hoje com 14 anos, e foi processado.
"Sou enfermeira. Você sabia que o médico que fez o parto do filho do Neymar [Luana substituiu o nome do atleta pelo apelido ‘cai cai’] só recebeu o dinheiro do parto porque entrou na Justiça? E levou muitos anos para receber", disse a pessoa.
Luana Piovani e Neymar
Em seguida, a suposta enfermeira detonou: "Boa intenção não podemos dizer que ele teve. Um homem que não paga o parto do próprio filho". Luana expôs o recado e escreveu: "Bafo".
O relato relembra o imbróglio que o craque teve com o médico Herbert Kramer, o responsável pelo parto de Davi Lucca. O profissional moveu ação contra Neymar e Carol Dantas, os pais da criança, em 2012, e exigiu indenização por honorários médicos que não haviam sido pagos. Ele pediu R$ 51 mil de indenização, valor que seria repartido aos dois profissionais que participaram do parto (sua assistente de obstetrícia e seu auxiliar de parto). Davi Lucca nasceu em 24 de agosto de 2011.
Após quase nove anos de disputa judicial, as partes formalizaram acordo e encerraram o processo em 2020. Os valores foram mantidos em sigilo até mesmo para o Tribunal.