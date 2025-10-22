FAMOSOS

Luana Piovani manda indireta e expõe 'calote' de Neymar em parto do filho

Atriz compartilhou mensagem que acusa jogador de só pagar médico após ser processado

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:18

Luana Piovani e Neymar Crédito: Reprodução

A treta entre Luana Piovani e Neymar ganhou mais um capítulo. A atriz compartilhou, nos Stories do Instagram, uma mensagem de uma seguidora que se diz enfermeira e que revelava um 'calote' envolvendo o jogador. Segundo a mulher, o atleta do Santos não teria pago o médico que fez o parto de Davi Lucca, hoje com 14 anos, e foi processado.

"Sou enfermeira. Você sabia que o médico que fez o parto do filho do Neymar [Luana substituiu o nome do atleta pelo apelido ‘cai cai’] só recebeu o dinheiro do parto porque entrou na Justiça? E levou muitos anos para receber", disse a pessoa.

Em seguida, a suposta enfermeira detonou: "Boa intenção não podemos dizer que ele teve. Um homem que não paga o parto do próprio filho". Luana expôs o recado e escreveu: "Bafo".



O relato relembra o imbróglio que o craque teve com o médico Herbert Kramer, o responsável pelo parto de Davi Lucca. O profissional moveu ação contra Neymar e Carol Dantas, os pais da criança, em 2012, e exigiu indenização por honorários médicos que não haviam sido pagos. Ele pediu R$ 51 mil de indenização, valor que seria repartido aos dois profissionais que participaram do parto (sua assistente de obstetrícia e seu auxiliar de parto). Davi Lucca nasceu em 24 de agosto de 2011.