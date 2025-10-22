Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luana Piovani manda indireta e expõe 'calote' de Neymar em parto do filho

Atriz compartilhou mensagem que acusa jogador de só pagar médico após ser processado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:18

Luana Piovani e Neymar
Luana Piovani e Neymar Crédito: Reprodução

A treta entre Luana Piovani e Neymar ganhou mais um capítulo. A atriz compartilhou, nos Stories do Instagram, uma mensagem de uma seguidora que se diz enfermeira e que revelava um 'calote' envolvendo o jogador. Segundo a mulher, o atleta do Santos não teria pago o médico que fez o parto de Davi Lucca, hoje com 14 anos, e foi processado.

"Sou enfermeira. Você sabia que o médico que fez o parto do filho do Neymar [Luana substituiu o nome do atleta pelo apelido ‘cai cai’] só recebeu o dinheiro do parto porque entrou na Justiça? E levou muitos anos para receber", disse a pessoa. 

Luana Piovani e Neymar

Luana Piovani e Neymar por Reprodução
Luana Piovani e Neymar por Reprodução
Luana Piovani e Neymar por Reprodução
Luana Piovani e Neymar por Reprodução
Luana Piovani e Neymar por Reprodução
Luana Piovani e Neymar por Reprodução
Luana Piovani critica audiência sigilosa em processo movido por Neymar por Reprodução/Instagram
1 de 7
Luana Piovani e Neymar por Reprodução

Em seguida, a suposta enfermeira detonou: "Boa intenção não podemos dizer que ele teve. Um homem que não paga o parto do próprio filho". Luana expôs o recado e escreveu: "Bafo".

O relato relembra o imbróglio que o craque teve com o médico Herbert Kramer, o responsável pelo parto de Davi Lucca. O profissional moveu ação contra Neymar e Carol Dantas, os pais da criança, em 2012, e exigiu indenização por honorários médicos que não haviam sido pagos. Ele pediu R$ 51 mil de indenização, valor que seria repartido aos dois profissionais que participaram do parto (sua assistente de obstetrícia e seu auxiliar de parto). Davi Lucca nasceu em 24 de agosto de 2011.

Após quase nove anos de disputa judicial, as partes formalizaram acordo e encerraram o processo em 2020. Os valores foram mantidos em sigilo até mesmo para o Tribunal.

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga tem imprevisto inusitado e abandona 'Mais Você' ao vivo

Ana Maria Braga tem imprevisto inusitado e abandona 'Mais Você' ao vivo

Imagem - Qual é a doença de Lígia (Dira Paes) na novela 'Três Graças'?

Qual é a doença de Lígia (Dira Paes) na novela 'Três Graças'?

Imagem - Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez com vídeo emocionante: 'Agora somos quatro!'

Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez com vídeo emocionante: 'Agora somos quatro!'

Tags:

Neymar Parto Luana Piovani Famosos Calote

Mais recentes

Imagem - Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano
Imagem - Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'

Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'
Imagem - Morador de rua fica milionário após achar anel de diamante e devolver à dona

Morador de rua fica milionário após achar anel de diamante e devolver à dona

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada