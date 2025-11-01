SUSTO

Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente doméstico

Helena, de um ano e três meses, se machucou ao prender o dedo em uma porta e precisou de cirurgia, mas já se recupera bem

A influenciadora Amanda Kimberlly contou em suas redes sociais que a filha, Helena, que tem 1 ano e 3 meses e é fruto do relacionamento com Neymar, passou por uma cirurgia de emergência após um acidente em casa. A menina prendeu o dedo em uma porta e precisou de atendimento médico.

Segundo Amanda, Helena foi levada ao hospital e passou por um procedimento para tratar o ferimento. Apesar do susto, ela está bem e se recupera em casa.

“Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor”, contou a influenciadora.

Amanda também compartilhou um desabafo após o episódio. “No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão”, escreveu.