Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente doméstico

Fernanda Varela
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:11
A influenciadora Amanda Kimberlly contou em suas redes sociais que a filha, Helena, que tem 1 ano e 3 meses e é fruto do relacionamento com Neymar, passou por uma cirurgia de emergência após um acidente em casa. A menina prendeu o dedo em uma porta e precisou de atendimento médico.
Amanda Kimberly e Helena
Segundo Amanda, Helena foi levada ao hospital e passou por um procedimento para tratar o ferimento. Apesar do susto, ela está bem e se recupera em casa.
“Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor”, contou a influenciadora.
Amanda também compartilhou um desabafo após o episódio. “No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão”, escreveu.
Neymar é pai de outros três filhos: Davi Lucca, de 14 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de dois anos, e Mel, de três meses, do seu atual casamento, com Bruna Biancardi.