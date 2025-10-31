ASTROLOGIA

Banho de açúcar em 1º de novembro: ritual de doçura e renovação para atrair sorte e harmonia

Tradição cigana celebra o poder de adoçar o caminho e abrir o coração para novos começos

Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 21:31

Entre os rituais de renovação que marcam o início de um novo mês, o banho de açúcar tem um significado especial, especialmente quando realizado no dia 1º de novembro. A data é vista, em várias tradições espirituais, como um portal energético de reconciliação e renascimento. O gesto de se banhar com açúcar simboliza a escolha de adoçar o próprio destino, afastando amarguras e atraindo leveza, sorte e harmonia.

Na tradição cigana, o açúcar é considerado um dos elementos mais poderosos para magnetizar boas energias. Ele representa o prazer, o amor e a abundância que a vida oferece, estando presente em oferendas e banhos de encantamento. Acredita-se que tudo aquilo que é adoçado floresce com mais ternura: as relações se tornam mais afetuosas, a comunicação flui melhor e as oportunidades chegam com mais suavidade.

A taróloga Isabel Fogaça, da Yaba Ritualística, explica que o segredo está na intenção. Para preparar o banho, basta ferver um litro de água, adicionar três colheres de sopa de açúcar e, se desejar, pétalas de flores brancas, símbolo de pureza e paz interior. Após o banho de higiene, a mistura deve ser despejada lentamente do pescoço para baixo, em silêncio, visualizando mágoas e tristezas indo embora. Nesse momento, é importante mentalizar: “Que tudo em mim seja doce, justo e próspero”.