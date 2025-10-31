Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banho de açúcar em 1º de novembro: ritual de doçura e renovação para atrair sorte e harmonia

Tradição cigana celebra o poder de adoçar o caminho e abrir o coração para novos começos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 21:31

O consumo excessivo de açúcar é prejudicial para a saúde (Imagem: Kerim Koca | Shutterstock)
  Crédito: Imagem: Kerim Koca | Shutterstock

Entre os rituais de renovação que marcam o início de um novo mês, o banho de açúcar tem um significado especial, especialmente quando realizado no dia 1º de novembro. A data é vista, em várias tradições espirituais, como um portal energético de reconciliação e renascimento. O gesto de se banhar com açúcar simboliza a escolha de adoçar o próprio destino, afastando amarguras e atraindo leveza, sorte e harmonia.

Açúcar pode ser usado em banho energético

[Edicase]O açúcar pode prejudicar a saúde de diversas formas (Imagem: photohasan | Shutterstock) por Imagem: photohasan | Shutterstock
[Edicase]O excesso de açúcar pode levar ao desenvolvimento de diabete e outras doenças (Imagem: everydayplus | Shutterstock) por Imagem: everydayplus | Shutterstock
[Edicase]O banho de açúcar pode ser feito para atrair felicidade e amor (Imagem: puha dorin | Shutterstock) por Imagem: puha dorin | Shutterstock
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
1 de 8
[Edicase]O açúcar pode prejudicar a saúde de diversas formas (Imagem: photohasan | Shutterstock) por Imagem: photohasan | Shutterstock

Na tradição cigana, o açúcar é considerado um dos elementos mais poderosos para magnetizar boas energias. Ele representa o prazer, o amor e a abundância que a vida oferece, estando presente em oferendas e banhos de encantamento. Acredita-se que tudo aquilo que é adoçado floresce com mais ternura: as relações se tornam mais afetuosas, a comunicação flui melhor e as oportunidades chegam com mais suavidade.

Leia mais

Imagem - Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Imagem - Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Imagem - Muito dinheiro no bolso: universo prevê que 2 signos vão receber uma bolada até o fim do ano

Muito dinheiro no bolso: universo prevê que 2 signos vão receber uma bolada até o fim do ano

A taróloga Isabel Fogaça, da Yaba Ritualística, explica que o segredo está na intenção. Para preparar o banho, basta ferver um litro de água, adicionar três colheres de sopa de açúcar e, se desejar, pétalas de flores brancas, símbolo de pureza e paz interior. Após o banho de higiene, a mistura deve ser despejada lentamente do pescoço para baixo, em silêncio, visualizando mágoas e tristezas indo embora. Nesse momento, é importante mentalizar: “Que tudo em mim seja doce, justo e próspero”.

Tomar o banho de açúcar no dia 1º de novembro é um gesto simbólico de gratidão e esperança. Representa o início de um ciclo mais leve, guiado por ternura e fé. Como ensinam os antigos ciganos, quem adocica o próprio caminho aprende a enxergar beleza mesmo nas fases mais desafiadoras.

Tags:

Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Açúcar

Mais recentes

Imagem - Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos
Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Sessão da Tarde exibe história real de superação e reviravolta nesta segunda-feira (3)

Sessão da Tarde exibe história real de superação e reviravolta nesta segunda-feira (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada