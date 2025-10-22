Acesse sua conta
Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar

Esposa de Neymar enviou um presente especial para influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:19

Bruna Biancardi fez surpresa para ex de Neymar
Bruna Biancardi fez surpresa para ex de Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi enviou protagonizou um momento inusitado para muitos. A esposa de Neymar enviou um presente para Carol Dantas, ex do jogador, nesta quarta-feira (22).

Mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, a loira vibrou ao receber um bolo de aniversário, um espumante e um buquê de flores da atual do craque.

A mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 3 meses de vida, mandou escrever ‘Mais velha? Não, melhor’ no bolo vintage branco em formato de coração, e combinou o doce com lírios, gérberas, rosas e hortênsias em tons de cor de rosa. O mimo chegou na casa da empresária um dia depois do seu aniversário. “Obrigada, eu amei demais”, agradeceu Carol.

