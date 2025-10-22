ENTENDA

Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar

Esposa de Neymar enviou um presente especial para influenciadora



Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:19

Bruna Biancardi fez surpresa para ex de Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi enviou protagonizou um momento inusitado para muitos. A esposa de Neymar enviou um presente para Carol Dantas, ex do jogador, nesta quarta-feira (22).

Mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, a loira vibrou ao receber um bolo de aniversário, um espumante e um buquê de flores da atual do craque.