Bruna Biancardi faz surpresa para Carol Dantas, ex de Neymar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:19
Bruna Biancardi enviou protagonizou um momento inusitado para muitos. A esposa de Neymar enviou um presente para Carol Dantas, ex do jogador, nesta quarta-feira (22).
Bruna Biancardi, Neymar e filhas
Mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, a loira vibrou ao receber um bolo de aniversário, um espumante e um buquê de flores da atual do craque.
A mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 3 meses de vida, mandou escrever ‘Mais velha? Não, melhor’ no bolo vintage branco em formato de coração, e combinou o doce com lírios, gérberas, rosas e hortênsias em tons de cor de rosa. O mimo chegou na casa da empresária um dia depois do seu aniversário. “Obrigada, eu amei demais”, agradeceu Carol.