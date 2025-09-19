ENTENDA

Luva de Pedreiro gera confusão ao tentar se explicar para rapper americano em academia

Influenciador brasileiro divertiu internautas com cena engraçada

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:47

Influenciador virou amigo de americano Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Iran Ferreira, mais conhecida como Luva de Pedreiro após viralizar nas redes sociais tem um jeito engraçado e autêntico que diverte os seguidores. Desta vez, o influenciador apaixonado por futebol, protagonizou mais uma situação que gerou várias piadas dos internautas.

Luva de Pedreiro está nos Estados Unidos e através do mundo das redes sociais fez amizade com o também influencer e rapper americano IShowSpeed. Os dois têm produzido vários conteúdos para as redes sociais.

Em um dos vídeos, o americano leva Luva de Pedreiro numa academia, mas parece que não estava entendo nada do que o influencer queria dizer. “Deixa eu te explicar, é porque eu tô com um problema de coluna, tá ligado? aí vai doer”, disse.

Luva tenta explicar para Speed que por causa do problema na coluna não tem condições de levantar o peso que o americano colocou em uma máquina na academia. Em um momento, ele chega a pegar no rosto do americano, que não entende portugues, mas escuta atentamente o que ele tem para dizer.

“Stop, stop, escute, não é por causa do tamanho do peso, porque eu pego, pode colocar 50kg que eu pego, tá ligado? Mas eu tô dizendo, se eu puxar, minha coluna vai doer e do outro lado vai ficar desterrado. Como que eu vou para o hospital tomar injeção se eu dormir com a coluna, tá doido é?”, explicou Luva.

Nas redes sociais, o momento não passou despercebido e os seguidores se divertiram com a cena. Inclusive, chegaram a comparar o jeito confuso de tentar explicar com o de Vanessa Lopes, influencer e ex-BBB. “Ele devia ter casado com a Vanessa, é a mesma coisa que ela”, comentou uma pessoa.