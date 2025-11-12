SAIBA OS DETALHES

Após ajustes na grade, Globo confirma estreia de 'Em Família com Eliana' para março de 2026, aos domingos

Programa marca nova fase da apresentadora na emissora após sucesso no GNT

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:28

Eliana estreia o programa Em Família com Eliana na Globo em 15 de março de 2026 Crédito: Angélica Goudinho/TV Globo

A Globo bateu o martelo e definiu a data de estreia do novo programa de Eliana. A atração, batizada de Em Família com Eliana, chega à programação dominical da emissora no dia 15 de março de 2026, ocupando a faixa das 14h45, segundo informações do colunista Flávio Ricco.

O formato foi desenvolvido para refletir a personalidade e o estilo da comunicadora, mantendo o espírito familiar e participativo que consagrou sua trajetória no SBT. Eliana, que atualmente comanda o Saia Justa no GNT, será a estrela das tardes de domingo da Globo.

Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora comentou que o projeto é voltado “para a família brasileira, do jeitinho que gosto”. Discreta sobre os detalhes, ela afirmou que em breve contará mais sobre o formato, que contará com auditório.

Eliana também negou qualquer rumor de insatisfação com a emissora. “Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. As coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos. E estamos só no começo”, garantiu.

A apresentadora celebrou o aprendizado após um ano de casa. “Vivi muitos anos em um só. Aprendi a adaptar meus 34 anos de televisão a novos formatos. O frio na barriga é bom, de quem ama o ofício e respeita o público.”