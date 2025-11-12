Após ajustes na grade, Globo confirma estreia de 'Em Família com Eliana' para março de 2026, aos domingos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:28
A Globo bateu o martelo e definiu a data de estreia do novo programa de Eliana. A atração, batizada de Em Família com Eliana, chega à programação dominical da emissora no dia 15 de março de 2026, ocupando a faixa das 14h45, segundo informações do colunista Flávio Ricco.
O formato foi desenvolvido para refletir a personalidade e o estilo da comunicadora, mantendo o espírito familiar e participativo que consagrou sua trajetória no SBT. Eliana, que atualmente comanda o Saia Justa no GNT, será a estrela das tardes de domingo da Globo.
Os programas apresentados por Eliana
Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora comentou que o projeto é voltado “para a família brasileira, do jeitinho que gosto”. Discreta sobre os detalhes, ela afirmou que em breve contará mais sobre o formato, que contará com auditório.
Eliana também negou qualquer rumor de insatisfação com a emissora. “Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. As coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos. E estamos só no começo”, garantiu.
A apresentadora celebrou o aprendizado após um ano de casa. “Vivi muitos anos em um só. Aprendi a adaptar meus 34 anos de televisão a novos formatos. O frio na barriga é bom, de quem ama o ofício e respeita o público.”
O novo programa consolida a chegada de Eliana à TV Globo, que pretende manter a identidade da apresentadora e aproximar ainda mais o público das tardes de domingo.