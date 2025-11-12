Acesse sua conta
Após ajustes na grade, Globo confirma estreia de 'Em Família com Eliana' para março de 2026, aos domingos

Programa marca nova fase da apresentadora na emissora após sucesso no GNT

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:28

Eliana assume as tardes de domingo na Globo com novo programa e cotas milionárias de patrocínio
Eliana estreia o programa Em Família com Eliana na Globo em 15 de março de 2026 Crédito: Angélica Goudinho/TV Globo

A Globo bateu o martelo e definiu a data de estreia do novo programa de Eliana. A atração, batizada de Em Família com Eliana, chega à programação dominical da emissora no dia 15 de março de 2026, ocupando a faixa das 14h45, segundo informações do colunista Flávio Ricco.

O formato foi desenvolvido para refletir a personalidade e o estilo da comunicadora, mantendo o espírito familiar e participativo que consagrou sua trajetória no SBT. Eliana, que atualmente comanda o Saia Justa no GNT, será a estrela das tardes de domingo da Globo.

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora comentou que o projeto é voltado “para a família brasileira, do jeitinho que gosto”. Discreta sobre os detalhes, ela afirmou que em breve contará mais sobre o formato, que contará com auditório.

Eliana também negou qualquer rumor de insatisfação com a emissora. “Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. As coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos. E estamos só no começo”, garantiu.

A apresentadora celebrou o aprendizado após um ano de casa. “Vivi muitos anos em um só. Aprendi a adaptar meus 34 anos de televisão a novos formatos. O frio na barriga é bom, de quem ama o ofício e respeita o público.”

O novo programa consolida a chegada de Eliana à TV Globo, que pretende manter a identidade da apresentadora e aproximar ainda mais o público das tardes de domingo.

