Rodrigo Simas reage a acusação de Pablo Morais contra Agatha Moreira e ironiza polêmica

Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:15
Rodrigo Simas se manifestou pela primeira vez sobre as acusações feitas por Pablo Morais contra sua namorada, Agatha Moreira. Em entrevista ao jornalista Matheus Baldi, o ator reagiu com ironia às declarações do ex-namorado da atriz, que afirmou ter sido retirado do elenco da novela Mania de Você por influência dela.
“Cara, se ela tiver esse poder todo aí…”, disse Simas, rindo da situação. A resposta marcou a primeira vez em que ele se pronunciou desde que o caso ganhou repercussão nas redes sociais.
Ator Pablo Morais
Na última semana, Pablo Morais publicou um vídeo no TikTok afirmando que foi afastado da produção da Globo a pedido de Agatha. O ator disse ter sido substituído por Nicolas Prattes e acusou a emissora e a atriz de prejudicarem sua carreira. “Eu estou falando da Agatha Moreira que mentiu dentro da Globo e a Globo me tirou da novela Mania de Você”, afirmou.
Rodrigo Simas e Agatha Moreira
Segundo Pablo, a decisão teria provocado uma série de consequências pessoais e profissionais. “Colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, me deu uma depressão e ninguém fala isso”, desabafou. Ele também declarou que pretende voltar ao Brasil para acionar advogados e expor o caso na imprensa.
Agatha e Pablo viveram um relacionamento de três anos antes da atriz começar a namorar Rodrigo Simas. O casal, que está junto há mais de seis anos, mantém a postura discreta e não se pronunciou publicamente sobre as novas falas do ator.