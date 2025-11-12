Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodrigo Simas reage a acusação de Pablo Morais contra Agatha Moreira e ironiza polêmica

Ator comentou pela primeira vez sobre as falas do ex-namorado de Agatha, que afirmou ter perdido papel em novela da Globo por causa dela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:15

Rodrigo Simas comentou com ironia as acusações de Pablo Morais contra a namorada, Agatha Moreira.
Rodrigo comentou as acusações de Pablo Morais contra a namorada, Agatha Moreira Crédito: Reprodução

Rodrigo Simas se manifestou pela primeira vez sobre as acusações feitas por Pablo Morais contra sua namorada, Agatha Moreira. Em entrevista ao jornalista Matheus Baldi, o ator reagiu com ironia às declarações do ex-namorado da atriz, que afirmou ter sido retirado do elenco da novela Mania de Você por influência dela.

“Cara, se ela tiver esse poder todo aí…”, disse Simas, rindo da situação. A resposta marcou a primeira vez em que ele se pronunciou desde que o caso ganhou repercussão nas redes sociais.

Ator Pablo Morais

Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
1 de 7
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram

Na última semana, Pablo Morais publicou um vídeo no TikTok afirmando que foi afastado da produção da Globo a pedido de Agatha. O ator disse ter sido substituído por Nicolas Prattes e acusou a emissora e a atriz de prejudicarem sua carreira. “Eu estou falando da Agatha Moreira que mentiu dentro da Globo e a Globo me tirou da novela Mania de Você”, afirmou.

Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira por Reprodução/Instagram
Diretor postou vídeo de Rodrigo Simas nu em peça por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
1 de 15
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram

Segundo Pablo, a decisão teria provocado uma série de consequências pessoais e profissionais. “Colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, me deu uma depressão e ninguém fala isso”, desabafou. Ele também declarou que pretende voltar ao Brasil para acionar advogados e expor o caso na imprensa.

Agatha e Pablo viveram um relacionamento de três anos antes da atriz começar a namorar Rodrigo Simas. O casal, que está junto há mais de seis anos, mantém a postura discreta e não se pronunciou publicamente sobre as novas falas do ator.

Leia mais

Imagem - A Fazenda 17 tem eliminação dupla e casal deixa o programa após o Super Paiol

A Fazenda 17 tem eliminação dupla e casal deixa o programa após o Super Paiol

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Tags:

Agatha Moreira Rodrigo Simas Ator Pablo Morais

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Choveu? Truque simples e sem custo evita que o para-brisa do carro embace em dias úmidos

Choveu? Truque simples e sem custo evita que o para-brisa do carro embace em dias úmidos
Imagem - Música favorita de Eloá Pimentel virou hit nacional após ser cantada em seu velório; ouça

Música favorita de Eloá Pimentel virou hit nacional após ser cantada em seu velório; ouça

MAIS LIDAS

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
01

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
02

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador
03

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade
04

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade