Ator Pablo Morais diz que levou rasteira de Agatha Moreira na Globo: ‘Me deu depressão’

Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:56
O ator Pablo Morais jogou uma bomba durante uma live no Instagram, sobre os bastidores da novela das 21h “Mania de Você” (2024). O artista não deu detalhes, mas falou mal da atriz Agatha Moreira, que interpretava Luma na trama.
Ator Pablo Morais
“Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, que me tirou da novela ‘Mania de Você’, colocou o Nicolas Prattes, fez o cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um, prejuízo, meu deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí pra isso, eu estou falando isso, porque eu vou voltar para o Brasil, acionar advogados, justiça, Leo Dias, fazer o ‘caralhaço’, aí a galera vai entender agora”, disse.
Quando Pablo Morais diz que Nicolas Prattes perdeu um filho, ele se refere a perda de Sabrina Sato, que teve um aborto espontâneo em 2024. A atriz estava grávida do ator no mesmo período em que Nicolas interpretava Rudá. Na época quem interpretaria o personagem seria Pablo. De acordo com a Globo, a mudança é “comum na fase de definição de elenco” e foi uma “decisão artística”.