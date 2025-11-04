Acesse sua conta
Ator Pablo Morais diz que levou rasteira de Agatha Moreira na Globo: ‘Me deu depressão’

Artista abriu o jogo durante live nas redes sociais

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:56

Ator largou o verbo sobre o que pensa sobre Agatha Moreira
Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Pablo Morais jogou uma bomba durante uma live no Instagram, sobre os bastidores da novela das 21h “Mania de Você” (2024). O artista não deu detalhes, mas falou mal da atriz Agatha Moreira, que interpretava Luma na trama.

