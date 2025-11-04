ENTENDA

Ator Pablo Morais diz que levou rasteira de Agatha Moreira na Globo: ‘Me deu depressão’

Artista abriu o jogo durante live nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:56

Ator largou o verbo sobre o que pensa sobre Agatha Moreira Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Pablo Morais jogou uma bomba durante uma live no Instagram, sobre os bastidores da novela das 21h “Mania de Você” (2024). O artista não deu detalhes, mas falou mal da atriz Agatha Moreira, que interpretava Luma na trama.

“Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, que me tirou da novela ‘Mania de Você’, colocou o Nicolas Prattes, fez o cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um, prejuízo, meu deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí pra isso, eu estou falando isso, porque eu vou voltar para o Brasil, acionar advogados, justiça, Leo Dias, fazer o ‘caralhaço’, aí a galera vai entender agora”, disse.