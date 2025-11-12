Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 06:46
Leo Salles é o novo campeão do MasterChef Confeitaria 2025. O confeiteiro venceu a disputa com Ramiro Bertassin na final exibida nesta terça-feira (11) e não conteve a emoção ao comemorar o resultado. “Eu não consigo nem descrever, é fda pra cralho”, disse ao portal da Band logo após o anúncio.
“Está para além do troféu ou do prêmio, é vencer na vida”, afirmou. “É provar que a gente é capaz, que a gente se supera e transcende aquilo que imagina. Que honra.”
A prova final exigiu técnicas complexas, como o trabalho com isomalte e chocolate, especialidades do rival. “Entregar tudo o que foi pedido foi desafiador. Muitas das técnicas, como o domo, eu nunca tinha feito na vida”, contou.
O relógio, mais uma vez, foi o grande adversário. “Foi um momento de muita aflição e tensão. O tempo é sempre o nosso maior inimigo”, avaliou. “Mas eu lutei para entregar tudo o que prometi e sonhei.”
Final do MasterChef Confeitaria 2025
Ao erguer o troféu, Leo resumiu sua trajetória. “Foi o que eu me propus a entregar: minha verdade nua e crua. A gente se sente inseguro, mas quando encara e faz valer a pena, é ser honesto e humano.”
Entre risadas e emoção, o confeiteiro ainda refletiu sobre a experiência. “Eu fui verdadeiro o tempo todo. Me impus quando achei necessário, fui carinhoso e também falei o que precisava falar”, contou.
Leo classificou sua jornada como “totalmente inesperada” e disse que sai do programa com lições que vão além da confeitaria. “Eu sou totalmente capaz de fazer tudo! Foi uma lição de vida. Se errar, tudo bem. Você volta e vence de novo”, brincou.
Sobre o prêmio, ele ainda não tomou decisões. “Preciso de um tempo para processar tudo, foram muitos sentimentos. Mas uma coisa é certa: vocês ainda vão ver muito Leo Salles por aí.”
Na final, os dois finalistas prepararam três sobremesas que deveriam conter técnicas obrigatórias, como viennoiserie, cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento. Os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo contaram com o reforço do porto-riquenho Antonio Bachour, eleito o melhor confeiteiro do mundo, para avaliar os pratos.