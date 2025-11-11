CONFIRA

Boninho se pronuncia sobre fala polêmica de Narcisa sobre a filha: ‘Exposição desnecessária’

Ex-esposa de Boninho disse que ele não é um “péssimo pai” com Marianna, de 38 anos, fruto do relacionamento dos dois

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:28

Marianna é filha de Boninho e socialite Narcisa Crédito: Reprodução | Instagram

Após a socialite Narcisa Tamborindeguy ter chamado Boninho de um “péssimo pai” e “ausente” e que o ex-diretor da Globo “não dá amor” a filha Marianna, de 38 anos, fruto do relacionamento entre os dois, o produtor se pronunciou através das redes sociais.

Em entrevista ao “De Frente com Blogueirinha”, transmitido no YouTube, além de ter atacado o ex-esposo, Narcisa disse que ele apenas dá atenção para Isabella, de 18 anos, fruto do relacionamento de Boninho com a apresentadora Ana Furtado.

“Tenho três filhos lindos - Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive, e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso”, escreveu Boninho nas redes sociais. Além das duas filhas, Boninho é pai de Pedro, de 30 anos, fruto do relacionamento com Kátia D’Ávilla.

“Nunca tratei assuntos familiares em público e não pretendo começar agora. Mas toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos”, continuou no texto.

“É por eles - pela minha família que eu amo e que foi envolvida de forma gratuita nessa situação - que peço respeito pela leviandade do que foi dito. Do olhar editorial maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento. Eu jamais faria algo assim. Com ninguém”, finalizou.

Ao conceder entrevista à Blogueirinha, Narcisa não poupou palavras, e mesmo sem ser questionada sobre a relação com Boninho, a socialite começou a falar sobre o tratamento de produtor de TV com a filha.

“Ele deixou ela sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai pra ela. Não fez homenagem nenhuma quando ela passou em um concurso de beleza. Nem ligou, ele é um péssimo pai, ausente, não dá amor para ela”, disparou Narcisa

Em seguida, Blogueirinha chegou a perguntar se Narcisa ainda gostava de Boninho, e ela foi taxativa: “nunca gostei”, e encerrou o assunto: “Não quero mais falar disso”.